Bientôt une piste cyclable entre la coulée verte et l'hôpital Nord Franche-Comté

Territoire de Belfort, France

A partir du mois de janvier 2020, il sera possible de se rendre à l'hôpital Nord Franche-Comté en vélo depuis la coulée verte à Trévenans, commune du Territoire de Belfort où est implanté l'établissement hospitalier depuis 2017. Le chantier de la future piste cyclable doit débuter à la mi-septembre et durer trois mois environ. D'une longueur de 1 km 300 m, cette nouvelle liaison permettra aux riverains des communes voisines et au personnel de l'hôpital souhaitant se rendre sur son lieu de travail à vélo, d'y accéder de manière sécurisée. Cette piste cyclable fait partie intégrante du schéma départemental du réseau cyclable mis en place par le Conseil départemental du Territoire de Belfort.

"C'est une offre de transports qui était très demandée"- Hélène Skrabal, direction des routes, de la Mobilité et des Réseaux du Département

Pour Hélène Skrabal, en charge du dossier au Conseil départemental du Territoire de Belfort, cette liaison répond à une véritable demande "C'est une offre complémentaire au bus et à la voiture et qui nous a été très demandée dès l'ouverture de l'hôpital par les riverains, par les élus, par l'hôpital lui-même, donc par les employés et par des associations de défense des usagers du vélo".

Hélène Skrabal (Direction des routes, de la Mobilité et des Réseaux du Département) - "Cette piste est surtout destinée aux usagers des communes riveraines parce qu'on estime en général que jusqu'à 5 kms, les gens prennent leur vélo pour se rendre sur leur lieu de travail, donc soit à l'hôpital ou ses annexes techniques. C'est aussi pour ceux qui veulent rendre visite aux malades, ou même ceux qui sont encore en forme pour aller passer des examens"

1 km 300, dont 85% en site propre

Depuis la coulée verte, piste qui longe le canal de la Haute-Saône entre Belfort et Montbéliard, ce nouveau tracé va emprunter tout d'abord le chemin éclusier pour rejoindre la route départementale 437 avec un premier aménagement en site propre. Ensuite, la voie va remonter, au coeur de Trévenans, la petite rue du 5ème Régiment avant de suivre la départementale 25, la route de Moval. Le trottoir existant sera élargi et le cheminement piéton/cycliste sécurisé jusqu'à l'hôpital.

La nouvelle piste sera longue de 1 km 300 dont 85% en site propre. Terminus au rond-point situé au pied de la butte de l'hôpital. L'établissement hospitalier dispose déjà de places de stationnement pour les vélos mais pourrait étudier la possibilité d'une nouvelle offre avec l'arrivée de cette liaison cyclable depuis la coulée verte.

Voici le futur tracé de la piste cyclable entre la coulée verte et l'hôpital Nord Franche-Comté

la nouvelle piste cyclable reliant la coulée verte, depuis Trévenans, à l'hôpital Nord Franche-Comté doit ouvrir en janvier 2020 - Conseil départemental du Territoire de Belfort

Les travaux devraient durer 3 mois environ. La piste cyclable devrait être ouverte aux cyclistes à partir de janvier 2020.