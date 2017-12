SNCF : trois allers-retours supplémentaires quotidiens entre Dijon et Besançon à partir du 10 décembre

Le nouveau service annuel TER dans la région BFC évolue à partir de dimanche 10 décembre : trois allers-retours de plus entre Dijon et Besançon chaque jour, plus de trains entre Vesoul et Belfort, mais des bus à la place des trains supprimés en gare de Frasnois.

Le conseil régional de Bourgogne Franche Comté a présenté ce mardi, la nouvelle offre des TER à partir de dimanche 10 décembre 2017, minuit. La région explique que moins de 20 % des quelque 650 trains en circulation chaque jour sont concernés.

La nouvelle offre de desserte ferroviaire entre Dijon et Besançon (Côte-d’Or et Doubs) : plus de trains, plus rapides avec une plus grande fréquence renforcée aux heures de pointe. La desserte passera de 23 à 26 allers-retours par jour en 56 minutes pour les 16 trains les plus rapides et en 1h05 minutes au lieu 1h13 minutes pour les 10 trains desservant le plus de gares.

L’objectif de cette nouvelle offre est de développer l’usage du train entre Besançon et Dijon, les deux principales agglomérations de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Cette ligne est empruntée quotidiennement par près de 7 000 voyageurs. Mais qui dit trains plus nombreux et trajets plus rapides entre Dijon et Besançon dit arrêts supprimés, c'est le cas de la gare de Franois (Doubs). Cette solution de navettes en bus proposée par la région a suscité la colère des usagers les jours derniers.

Voici le détail des horaires des navettes et des trains, téléchargeable sur le site TER Bourgogne Franche-Comté :

Les nouveaux horaires entre Besançon et Dijon. - SNCF

Sur cette base, la Région propose aux usagers selon leur origine et destination les solutions de mobilités suivantes :