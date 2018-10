Michel Vigier, qui a perdu sa belle-mère dans l'accident de car de Puisseguin, accompagne les familles de victimes et les rescapés, depuis trois ans, comme président du collectif. En leur nom, il réclame aujourd'hui, une accélération de l'enquête et témoigne du mal-être des rescapés.

France Bleu Gironde : dans quel état d'esprit sont les proches de victimes, et vous-même président du collectif, trois ans après l'accident de Puisseguin qui avait fait 43 morts le 23 octobre 2015 ?

Michel Vigier : quand arrive cette date, le sentiment de tristesse décuple. C'est douloureux chaque année, mais selon moi, c'est un moment nécessaire. Il ne faut pas oublier les gens qui sont partis dans cet accident. Il n'est donc pas question de tourner la page.

J'ai l'impression que la vie a repris son cours. Mais je suis inquiet pour les survivants. Ils ne vont pas bien. Ils ont du mal à faire surface après cet affreux cauchemar. Ils ont du mal à en parler. Et je trouve qu'ils ne vivent pas, qu'ils se restreignent de vivre, avec cette question toujours à l'esprit : "pourquoi moi, je suis toujours en vie ?". Ils culpabilisent encore, et se faisant, se coupent du monde.

Vous diriez que le sujet est tabou ?

Exactement. Les gens autour de nous, en parlent peu. La seule chose que tout le monde voudrait maintenant, c'est le résultat de l'enquête.

On a l'impression qu'on nous cache des choses

Que savez-vous des avancées de l'enquête ?

On espère avoir les résultats de l'expertise sur l'incendie du car en particulier, avant la fin de ce mois d'octobre. Car la seule question que les gens se posent, c'est, pourquoi le feu s'est diffusé aussi vite ? Moi je crois que nous n'aurons pas de réponse à cette question. Parce que d'abord, c'est complexe. Et puis, les gens ont soupçonné le gaz de la climatisation. On ne sait pas. Mais toujours est-il que si c'est bien ça, ça touche des intérêts économiques qui vont au-delà de la région. C'est pour ça que je dis que peut-être nous ne saurons pas.

C'est la longueur des expertises judiciaires qui vous font tenir ce raisonnement ?

Je ne suis pas surpris que ce soit long. Le procureur de la République de Libourne nous avait prévenus. Ce qui est agaçant, c'est que l'on repousse sans cesse, les échéances promises, pour avoir les conclusions complémentaires des experts. Forcément, ça entretient la suspicion. On a l'impression qu'on veut nous cacher des choses. On aimerait que ça aille plus vite, oui.

Si vous voulez les causes de l'accident, on les connaît : un camion qui n'était pas sur sa voie de circulation, qui n'était pas forcément en bon état, qui avait un réservoir additionnel et une barre de fer, qui n'avaient rien à faire ici ; et un camion qui avait une remorque déficiente, dont le freinage est remis en cause... etc... Reste à comprendre pourquoi ça s'est enflammé.

Michel Vigier le président du collectif des victimes de l'accident de car de Puisseguin © Radio France - Stéphanie Brossard

Vous attendez un procès ?

Moi je ne souhaite rien. Mais certains attendent un procès parce qu'ils ne comprennent pas, pourquoi sur la route, quand leur voiture a un pneu usé ou dégonflé, on les embête, alors que dans le cas de l'accident, manifestement, il y a des véhicules qui n'étaient pas dans un bon état de fonctionnement.