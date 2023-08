Trois changements sur le réseau de bus Vitalis de Grand Poitiers pour cette rentrée 2023

Dès ce dimanche 3 septembre 2023, les bus de Grand Poitiers repassent en horaires d'hiver. Ces horaires seront valables jusqu'au 5 juillet 2024. Pour cette rentrée, trois nouveautés sont mises en place. Explications

ⓘ Publicité

L'impact des travaux du faubourg du Pont-neuf

Depuis ce lundi 28 août 2023, les travaux ont démarré et ils sont prévus pour durer un an. Si les automobilistes sont impactés, c'est aussi les cas des bus du réseau Vitalis. Les lignes 11, 12, 15, 23, S34 et C sont déviées. Une navette est mise en place pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer afin de leur permettre de rejoindre les lignes. Il faut pour cela faire une demande auprès du CIF SP ( recherche@cif-sp.org, 06.12.69.25.18, 05 49 37 07 78).

Des déviations sont mises en place pour les bus Vitalis dans le secteur du Pont-Neuf à Poitiers. - Capture d'écran

En revanche, les travaux entraînent la suspension complète jusqu'au 5 juillet 2024 de la ligne N11, l'une des dessertes nocturnes destinées notamment aux étudiants.

Des déviations sont mises en place pour les bus Vitalis dans le secteur du Pont-Neuf à Poitiers. - Capture d'écran

Un nouvel itinéraire pour desservir le quartier Bellejouanne

Après une concertation, l'itinéraire de la ligne 27 qui dessert le quartier de Bellejouanne est modifié. Il va permettre désormais de relier le quartier au sud de Poitiers ainsi qu'à la Polyclinique et au CHU. La ligne 27 va aussi desservir le quartier de la Vallée Mouton à Saint-Benoît avec la création de nouveaux arrêts. "il y a eu un gros travail qui a été mené à la fois par la direction mobilité, les services de Vitalis et en lien avec la maison de quartier de Bellejouanne. On a travaillé avec les habitants qui avaient exprimé des difficultés à pouvoir se déplacer dans leur quotidien" explique Frankie Angebault, vice président de Grands Poitiers en charge des mobilités, et président de Vitalis.

La ligne 27 est modifiée pour mieux desservir les quartiers de Bellejouanne et de la Vallée Mouton - Capture d'écran

Des bus à la demande dans la petite couronne de Poitiers

L'autre nouveauté de cette rentrée 2023 c'est la mise en place de bus à la demande sur 5 dessertes de la petite couronne de Poitiers. Il s'agit de lignes qui jusqu'ici circulaient le matin et le soir pour les trajets domicile-travail. Là encore, en écoutant les habitants, Vitalis a modifié le service. Désormais il est possible de prendre le bus aux heures creuses en le réservant en avance. Les horaires sont déjà fixés, simplement si il n'y a pas de réservation le bus ne circulera pas.

Ligne 22 - Montamisé

Ligne 24 - Ligugé

Ligne 28 - Croutelle et Fontaine-le-Comte

Ligne 29 - Vouneuil-sous-Biard sud

Ligne 31 - Béruges

Les tarifs ne changent pas pour cette rentrée 2023.

Désormais il est possible de recharger les billets et cartes de voyages et abonnements dans l'ensemble des 56 commerçants partenaires.