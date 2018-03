Maurienne: vers la fermeture de l'accueil dans les gares SNCF

Par Clotilde Brunet, France Bleu Pays de Savoie

À partir de l'automne prochain, il ne sera plus possible d'acheter un billet au guichet des gares de Saint-Pierre-d'Albigny, Saint-Avre/La Chambre et Saint-Miche-de-Maurienne,, sauf les samedis et dimanches entre le 15 décembre et le 15 avril.