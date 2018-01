Depuis le mois de décembre, les TER ne s'arrêtent quasiment plus dans les gares de la Busserine, Sainte-Marthe et Saint-Joseph dans les quartiers nord de Marseille en raison de nouveaux horaires liés à des travaux de modernisation. Les usagers expriment leur ras-le-bol.

Marseille, France

Depuis le 10 décembre, les TER qui effectuent le trajet Marseille Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ne s'arrêtent quasiment plus dans les gares de la Busserine, Sainte-Marthe et Saint-Joseph.

La SNCF justifie ces nouveaux horaires par des travaux de modernisation sur la voie "pour une durée de 4 ans". "La gare d’Aix doit être modernisée, la ligne doublée entre Gardanne et Luynes. Un passage à niveau doit être supprimé, une halte ferroviaire créée à Plan-de-Campagne et les quais de gare de Simiane et Saint-Antoine rallongés" précise l'entreprise ferroviaire.

1h20 de trajet contre 40 minutes

Ces nouveaux horaires pénalisent les usagers qui estiment qu'ils mettent à présent "_deux fois plus de temp_s" dans leur trajet. Des usagers contraints d'attendre une navette qui passe une fois par heure et pas à toutes les heures de la journée, ce qui oblige les voyageurs à changer à la gare St Antoine ou la gare St Charles pour arriver à destination. Le trajet est beaucoup plus long : jusqu'à 1h20 contre 40 minutes auparavant pour certains usagers des quartiers nord qui regrettent de ne pas avoir de métro.

"J'ai été obligée de reprendre ma voiture" (Helena)

Héléna qui fait le trajet Gardanne-Picon Busserine depuis 10 ans a dû reprendre sa voiture "alors que tout le monde veut développer les transports en commun". "Tout le monde est embêté : les lycéens qui vont des quartiers nord au centre-ville, les étudiants qui prennent le bus pour aller à la faculté".

Samia Ghali demande à la SNCF de mettre en place plus de navettes

Sur France Bleu Provence, Samia Ghali, sénatrice PS des quartiers nord a demandé à ce que la SNCF mette "davantage de navettes". Dans un communiqué, Saïd Ahamada, député LREM indique qu'il va rencontrer le représentant régional de l'entreprise ferroviaire