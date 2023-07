Trois jeunes femmes du Tarn-et-Garonne remportent le financement de leurs permis de conduire

C'est une première en Occitanie, et dans le Tarn et Garonne, la possibilité de gagner le financement de son permis de conduire pour des jeunes de 15 à 25 ans. Une idée du procureur de la République de Montauban, Bruno Sauvage, qu'il avait initié en Creuse. La journée "un permis pour tous" était organisée ce samedi au Lycée Capou de Montauban avec des ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, en présence du préfet, de pompiers, de forces de l'ordre, de moniteurs d'auto-école, d'assureurs...

Un quizz et des ateliers de prévention routière

75 jeunes, motivés pour gagner le financement de leur permis ont répondu à un quizz de 15 questions, après avoir écouté des intervenants : une association spécialisée sur les addictions, le témoignage d'une victime de la route,... Au final, trois jeunes femmes lauréates sont reparties avec des chèques de 1500 euros pour payer leur code et leur permis dans l'auto-école de leur choix. Parmi les ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, la voiture-tonneau, les lunettes qui simulent une consommation d'alcool ou de stupéfiants.

Tarn-et-Garonne : 6e département français le plus accidentogène

Entre janvier et mai 2023 on dénombrait dans le Tarn-et-Garonne sept morts et 64 blessés. La tranche d'âge la plus touchée, ce sont les 15-29 ans, ils représentent plus du tiers des victimes. Les conduites à risque sont trop nombreuses : 137 suspensions de permis depuis le début de l'année pour stupéfiants, une hausse de 30% par rapport à 2022 sur la même période, pour l'alcool la hausse est de 12 %. Une autre journée "Permis pour tous" et la possibilité de remporter le financement de son permis sera organisée à l'automne.