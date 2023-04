Trois mois après le lancement du plan covoiturage, 2,7 millions de trajets effectués

Les Français sont de plus en plus séduits par le covoiturage. Selon les informations de franceinfo, l'exécutif tire un premier bilan "positif" du grand plan du gouvernement sur le covoiturage lancé en décembre dernier. 2,7 millions de trajets en covoiturage ont été effectués depuis le 1er janvier et le seuil symbolique du million mensuel a été franchi en mars. Un chiffre qui a doublé par rapport à l'année dernière à la même période.

Ce rebond des trajets du quotidien en covoiturage s'explique par cette prime de 100 euros mise en place par le gouvernement pour les conducteurs qui partagent leurs trajets sur une vingtaine de plateformes. Pour installer la pratique dans la durée, la prime est de 25 euros pour le premier trajet et le reste est versé au bout de dix voyages.

À travers ces premiers chiffres, le cabinet de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, voit une "dynamique très positive" alors même que le gouvernement aimerait que le covoiturage, "bon pour la planète, bon pour le pouvoir d'achat", devienne un "réflexe pour les Français".

80.000 nouveaux utilisateurs inscrits depuis décembre

D'après franceinfo, le ministère de la Transition écologique a comptabilisé 80.000 nouveaux utilisateurs inscrits depuis décembre pour covoiturer entre leur domicile et leur travail. Parmi eux, 29.000 conducteurs ont déjà touché l’ensemble de la prime de 100 euros. Les trajets longue distance sont également en progression avec 120.000 nouveaux conducteurs éligibles à la prime.

Un succès très visible selon les plateformes de covoiturage qui constatent des pics d’inscriptions trois à quatre fois supérieurs à l’habitude. Contactées par franceinfo, elles sont plusieurs à assurer que la prime permet de fidéliser des utilisateurs confrontés notamment aux grèves ou à l’inflation. "Les gens se rendent rapidement compte qu’ils peuvent faire 100 euros d’économie par mois", détaille le fondateur d’une des plateformes.

Les régions Hauts-de-France, Occitanie ou Normandie championnes du covoiturage

Mais ce plan gouvernemental est aussi accompagné d'aides locales. En effet, en plus des 100 euros, le plan permet à l’État de mettre un euro quand les collectivités mettent également un euro. Dans certains secteurs, le covoiturage ne coûte presque plus rien aux utilisateurs, comme dans les Hauts-de-France, en Occitanie ou en Normandie. Dans ces régions, le covoiturage décolle réellement.

Le gouvernement s'est fixé pour objectif de passer de 900.000 trajets courte distance réalisés en covoiturage chaque jour à trois millions dans quelques années. Tous les jours, 15 millions de Français vont encore au travail seuls dans leur voiture. Des millions de trajets qui pourraient être partagés. Selon le gouvernement, 4,5 millions de tonnes de CO2 pourraient être évités grâce au covoiturage, soit quatre millions et demi d’aller-retour Paris/New-York.