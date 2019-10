A partir du 21 octobre, seules les sociétés Circ, Voï et Bird pourront louer des trottinettes électriques à Marseille. La ville veut que "l'anarchie" cesse.

Trois opérateurs de trottinettes à Marseille. Et pas un de plus.

Marseille, France

La mairie a tranché : il n'y aura plus que trois opérateurs de trottinettes électriques à Marseille sur les 11 qui avaient candidatés. L'appel d'offre a penché en faveur de la société américaine BIRD, de l'allemande CIRC et de la suèdoise VOï Tous les autres opérateurs et notamment le géant californien , LIME précurseur à Marseille n'a pas été retenu. Les sociétés écartées devront avoir débarrassé la chaussée marseillaise de leur trottinettes, d'ici le 20 octobre prochain. "Notre déception est à la hauteur de notre engagement, affirme l'entreprise Lime. _Nous sommes dans l'incompréhension de cette décision municipal_e".

Un maximum de 6000 trottinettes

C'est un grand coup de balai dans la ville alors que les trottinettes électriques en libre service ont été déployées de façon anarchique depuis le mois de janvier. Huit sociétés se partagent aujourd'hui encore le marché avec un total de 4600 trottinettes. Les trois entreprises retenues par la municipalité seront limitées à 2000 engins chacune. Elles se sont engagées sur les modes de fonctionnement en s'efforçant d'assurer l'impossibilité de jeter les trottinettes à la mer grâce à un système de blocage de l'engin.

1 accident par jour

Depuis l'arrivée de ce mode de transport à Marseille au début de l'année, l'anarchie règne chez les utilisateurs. Ils roulent sur les trottoirs, sur les rails des tramways, et en grande majorité sans porter de casques. Les marins-pompiers ont dénombré déjà 281 accidents liés à une trottinette. Pratiquement un par jour.