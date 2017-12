Trois stations toujours privées de Tram à Tours-Nord

Cela fait maintenant 3 jours que les stations Beffroi, Trois Rivières, et Christ Roi ne sont pas desservies. Le problème vient d'une accumulation d'eau sur un giratoire en gazon. Il faut couler du béton mais avec le froid, les temps de séchage sont plus longs.

La circulation du Tram est toujours perturbée entre les stations Beffroi et Christ-Roi. Les 3 stations (y compris Trois Rivières) ne sont plus desservies depuis mardi. Sur cette dernière station, les services techniques de la Métropole sont confrontés à une accumulation d'eau sur un giratoire en gazon. Le terrain est argileux et il faut le bétonner. Mais avec le froid, le séchage est plus long que prévu, et il faut être sûr de la solidité de l'ensemble avec le poids des rames.

#InfoTrafic Tram A : Circulation du tram de Vaucanson à Coppée, puis de Tranchée à Lycée Jean Monnet.

Plan B entre Coppée et Tranchée.#timp

Toutes les infos actualisées sur https://t.co/b6BvOfApap — Fil Bleu (@filbleu) December 7, 2017

En attendant, Fil Bleu a mis en place des bus de substitution.

Fil Bleu a du mettre en place un service de bus de substitution - Fil Bleu