La troisième étape du Tour de France partira de Lorient ce lundi 28 juin. Une étape de 183 km emmènera les coureurs jusqu'à Pontivy. A Lorient, la circulation et le stationnement seront évidemment compliqués, comme à Pontivy. Voici ce qu'il faut savoir.

Troisième étape du Tour de France : comment circuler à Lorient et Pontivy ?

La circulation et le stationnement s'annoncent compliqués à Lorient ce lundi 28 juin pour le départ de la troisième étape du Tour de France. Les quelque 200 coureurs vont parcourir 183 km jusqu'à Pontivy. Les coureurs s'élanceront du quai Mansion, face au bassin à flot, ils passeront ensuite par le parcours du Triskell (place Aristide-Briand, place Alsace-Lorraine, cours des Chazelles) avant de rejoindre les bords du Scorff et le pont des Indes. La circulation sera très perturbée entre 9h et 14h.

Pour accéder à l'hôpital, les personnels devront montrer un laisser-passer pour y accéder, et les patients qui ont des rendez-vous devront montrer leur convocation. Le GHBS indique avoir réduit le nombre de consultations ce jour-là et invite ceux qui doivent rejoindre l'hôpital à privilégier les déplacements alternatifs à la voiture. Un dispositif de laissez-passer sera mis en place pour les professionnels devant prendre leur poste entre 10 h et 14 h.

L'accès à l'hôpital de Lorient est perturbé pour le départ de la 3e étape - GHBS

Arrivée au sprint

La circulation sera aussi perturbée à Pontivy, la ville-arrivée de cette 3e étape. Les coureurs termineront l’étape le long du Blavet par la rue du 2e Régiment de Chasseurs à Cheval, le quai du Plessis, le pont du Quartier, le quai d’Arcole, le Boulevard Violard, le rond-point de l’Octroi pour un sprint final le long des 1,4km de la rue Nationale et un passage sur la ligne d’arrivée au pied du Château des Rohan rue du général de Gaulle.

