Troisième ligne de métro à Toulouse : pas avant 2028, "la galère" pour des communes comme Labège

La nouvelle était prévisible mais elle ne fait pas non plus plaisir à tout le monde. Le calendrier de la troisième ligne du métro toulousain a dû être repensé avec la crise sanitaire, et le chantier ne se terminera donc pas en 2025 comme initialement prévu, mais plutôt en 2028.

Etant donné que les financements sont plus difficiles à mobiliser par les temps qui courent, ils seront davantage étalés dans le temps. Et avec eux seront donc étalés les travaux, ce qui ne changera toutefois rien au coût des travaux selon le maire de Toulouse et président de métropole Jean-Luc Moudenc.

En attendant, certaine communes du bassin de vie toulousain mangent leur pain noir. Trois années de plus, pas forcément une mauvaise chose pour le chantier selon quelques élus contactés à Labège, peut-être même une occasion de ne pas se précipiter. En revanche, c'est pour les trajets du quotidien que la lassitude se fait parfois sentir.

Honnêtement? C'est la galère"

A Labège, ville-terminus de la future troisième ligne avec Colomiers de l'autre côté, certains espèrent en tout cas que ce métro ne sera pas une chimère et leur permettra d'opter pour une autre solution que la voiture. Romain par exemple vit à Toulouse mais travaille à Labège. Il se sent obligé de prendre son véhicule : "Honnêtement, le bus ici, c'est la galère. Des collègues le prennent avec des correspondances souvent à la faculté de pharmacie pas loin mais perdent un temps fou dans la journée".

Labège n'est pas non plus dépourvue de transports en commun bien sûr, les lignes de bus 79 et 80 y passent et assurent la connexion avec la ligne B du métro à Ramonville, sans oublier la ligne 109 qui amène jusqu'à Castanet-Tolosan. Mais pour une ville aussi frontalière de Toulouse, travailleurs comme habitants aimeraient avoir plus d'options.

Exemple parmi tant d'autres, Emmanuel vient de Lagardelle-sur-Lèze près de Muret et passe par Toulouse pour se rendre au boulot à Labège. "Ça veut donc dire que je prends le métro puis le bus la plupart du temps, sinon le train depuis Toulouse avec des amplitudes horaires parfois très larges. J'y perds beaucoup de temps" assure t-il.

J'ai énormément de collègues qui ne viennent qu'en voiture, faute de choix et d'alternative. En ce moment ce n'est plus le cas avec le télétravail mais avant la crise sanitaire, il n'y avait jamais de place sur les parkings pour les voitures, puisque tout le monde l'utilise" - Emmanuel, salarié à Labège.

Travailleurs, mais aussi habitants de Labège comme Wafa ne jurent que par la voiture pour se déplacer. "On a pas le choix, que ce soit pour bouger ou venir chercher de la famille au métro".

Ils sont nombreux comme elle à attendre avec impatience une alternative de transport à Labège, comme la mairie d'ailleurs qui soutient et porte également le projet de troisième ligne.

Une première lueur d'espoir est en tout cas attendue pour 2026, date à laquelle la ligne B du métro toulousain, qui s'arrête pour l'instant à Ramonville, devrait s'allonger jusqu'à Labège et marquer son nouveau terminus au niveau de l'Innopole.