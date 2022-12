Troisième ligne de métro à Toulouse : trop longue et beaucoup plus chère que prévu selon Marc Péré

Bonjour Marc Péré. Vous êtes le co-président du groupe d'opposition RMC Alternative Métropole Citoyenne à Toulouse Métropole. Vous êtes aussi maire de l'Union. Vous dîtes que la ligne de métro qui doit relier Colomiers à Labège n'ouvrira pas en 2028, mais en 2030. Qu'est ce qui vous permet de dire ça ?

Il y a un document qui a été produit en octobre. C'est écrit. L'argent qui était émis, soit 40 millions pour opérer une nouvelle ligne de métro, dans le document précédent c'était en 2009, et dans celui là, les 40 millions ne sont plus en 2029 mais en 2030.

Ce n'est pas ce que dit Sacha Briand, qui est vice président de Toulouse Métropole en charge des finances. voilà ce qu'il affirme : "Tout ça n'est pas sérieux, c'est du buzz. c'est parce qu'en réalité, ils sont contre la troisième ligne mais n'osent pas l'assumer." Qu'est ce que vous répondez ?

C'est simple, on est POUR une troisième ligne de métro. On dit que l'investissement massif qui va être fait dans le métro va obérer toute autre opération. Nous, on est pour une approche équilibrée du territoire. Il faut des solutions d'urgence. Cette troisième ligne ne suffit pas. Nous, on dit qu'on sait faire. On sait lire. On sait faire des comptes. On dit que dans ce document, il y a des erreurs parce qu'on sait faire des additions. Et ce qu'on dit surtout à Monsieur Briand, c'est que s'il est si sûr de lui qu'il a l'air de le dire, qu'il présente ce document et cette étude devant le conseil métropolitain demain le 8 décembre, il ne le fera pas. La première étude en 2018 a été présentée. La deuxième, en 2019, a été présentée devant le conseil métropolitain, c'est à dire devant les élus du peuple. Depuis 2020, il y a eu deux études. Elles ne sont plus présentées devant le conseil métropolitain.

C'est grave ce que vous dites Marc Péré ce matin. Vous dites en gros que la majorité à Toulouse Métropole ne présente pas des comptes sincères et qu'elle ment.

Absolument, je dis que dans ce document qui a été produit et qui n'est pas présenté devant le conseil métropolitain, il y a une certaine page où ils disent qu'une somme fait une certaine somme et trois pages après la même somme a perdu 400 millions d'euros. Je dis qu'ils ont supprimé 200 millions d'euros d'investissement dans ce document. Ils ont supprimé 200 millions d'euros d'investissements dans les lignes de bus du futur. Donc je dis que ce document est insincère et je dis qu'il y a des erreurs colossales, 377 millions d'erreurs. Il suffit de savoir faire une addition. Et je dis simplement que si on est si sûr que ça que le débat ait lieu, qu'on vienne le présenter devant le conseil métropolitain et nous présenterons nos arguments. Et sur la troisième ligne de métro, il est insupportable qu'on dise que nous sommes contre la troisième ligne de métro. Nous disons que cette troisième ligne de métro est trop grande. On en fait deux en une, elle fait 27 kilomètres. Jusqu'à présent, Toulouse a fait deux lignes de métro, une de quatorze kilomètres et une de treize kilomètres. Parce qu'il faut de l'argent et du temps pour faire.

Sur les 200 millions d'euros, c'est un peu technique, mais Sacha Briand dit que les comptes ont été était budgétés chez Tisséo et qu'ils sont désormais dans les comptes de la métropole. Sur cette question de la d'une ligne trop longue, qu'est ce que vous proposez ? De raccourcir par exemple ?

Depuis le début, on dit qu'il faut une troisième ligne de métro et que c'est une bonne solution parce que le métro, ça marche bien. On dit que Colomiers-Matabiau par exemple, ce serait une bonne solution. On dit que, en février 2014, quand le président Jean-Luc Moudenc a proposé une troisième ligne de métro, rappelez vous, elle faisait 17 kilomètres et 1,4 milliards.

Donc vous préférez revenir à ce qui avait été proposé initialement ?

Entre temps, on est passé de 17 kilomètres à 28 kilomètres et on est passé de 1,4 milliard à plus de 3 milliards. On dit qu'on n'a pas les moyens. On veut une approche équilibrée. Les gens sont en souffrance. Les gens sont dans des bouchons, ils perdent des dizaines de minutes par jour. Ça les empêche de rentrer chez eux, de voir leur famille. Et pendant ce temps, on rejette l'idée d'un RER, on met des milliards dans un dans dans un métro qui ne résoudra pas les problèmes. Et ce faisant, nous, ce qu'on affirme, c'est que pendant 25 à 30 ans, nous n'aurons plus de sous pour développer d'autres transports en commun.

Mais vous dites que vous voulez aussi un audit indépendant, ça, ça coûte de l'argent Marc Péré ?

Quand on a quelqu'un en face de nous, qui nous dit qu'on fait du buzz et qu'on dit n'importe quoi. Quand il est écrit dans le document qui a été produit en octobre que deux plus deux ça fait trois, comment voulez vous que nous ne souhaitions pas un audit indépendant ? Les gens qui sont en face de nous nous disent deux plus deux, ça fait trois, c'est écrit. Les erreurs sont manifestes, incontestables, vos collègues journalistes, quand on leur montre, disent oui, il manque 400 millions là. Et face à ça, on a des gens qui le disent, ils font du buzz, ils sont contre la troisième du métro, ce n'est pas honnête, ce n'est pas une attitude responsable.

On a entendu votre colère Marc Péré, maire de l'Union, coprésident du groupe Alternative Métropole citoyenne à Toulouse et Métropole. La suite demain avec le conseil métropolitain qui s'annonce agité.