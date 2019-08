Troisième ligne de tramway à Saint-Étienne : c'est parti pour un mois d'essais

Après les travaux, place aux tests sur la troisième ligne de tramway de Saint-Étienne. Pour la première fois, deux rames ont emprunté lundi les rails sur les 4,3 kilomètres du nouveau tracé entre la gare Châteaucreux et La Terrasse.

Saint-Étienne, France

C'est parti pour un mois de tests sur la troisième ligne de tramway à Saint-Étienne. Lundi, deux rames de tramway ont parcouru les 4,3 kilomètres du nouveau tracé, aller et retour, entre la gare Châteaucreux et La Terrasse. Une première sortie à vitesse très réduite (3 à 4 km/h) afin de vérifier une première fois les espaces entre les rames et les arrêts, les caténaires, ou encore la signalisation le long du parcours.

Les essais vont se poursuivre tout le mois d'août, de jour et de nuit. Et courant septembre, les conducteurs de la STAS commenceront à être formés sur la nouvelle ligne.