Trolleybus du Grand Nancy : le chantier entre dans le dur

Le chantier de la ligne 1 du réseau Stan franchit une nouvelle étape dans le Grand Nancy. Le tramway sur pneu, vieillissant, a cessé de fonctionner le 12 mars pour le lancement du chantier qui doit permettre de voir émerger un trolleybus électrique à partir de septembre 2024 d'Essey-les-Nancy au CHU de Nancy à Brabois. Après plusieurs mois de travaux préparatoires sur les réseaux souterrains, les grosses perturbations vont commencer de Brabois jusqu'au pont qui mène de Nancy à Saint-Max. Il sera d'ailleurs fermé du 26 juin au 28 août.

Les trottoirs vont être repris, tout comme les quais afin de rendre toutes les stations accessibles aux personnes à mobilité réduite. La route empruntée par le trolley va également être creusée en profondeur pour être refaite complètement. Des travaux lourds reconnaît Bertrand Mazur, directeur général adjoint des services du Grand Nancy : "on est même dans une opération un peu "coup de poing" par endroit parce qu'il faut avancer aussi bien pour respecter le planning général et la livraison à l'été 2024 que pour profiter des périodes pendant l'été, quand on a moins de circulation et moins d'usagers sur les transport en commun". Les travaux seront suspendues en centre-ville pendant les fêtes de fin d'année.

Aperçu de ce que devrait être le haut de la rue Saint-Jean à Nancy après le chantier du trolleybus - Grand Nancy

Aller vite et fort, c'est le choix fait par exemple en fermant le pont d'Essey qui relie Nancy à Saint-Max. Des travaux en même temps que ceux de la piétonnisation par exemple, un choix assumé par Patrick Hatzig, vice-président du Grand Nancy en charge des mobilités : "on fait des travaux pour la venue du trolley mais aussi des aménagements qualitatifs très importants, on en profite pour rendre la ville plus belle [...] On ne voulait pas faire des travaux dans cinq ans. On a voulu taper dans le dur et avoir un résultat à l'été 2024 qui donnera un aperçu différent de la ville".

Montée en charge pour la commission d'indemnisation ?

Avec cette nouvelle phase de chantier sur un axe commerçant, la commission d'indemnisation à l'amiable installée par la Métropole devrait recevoir de premiers dossiers. Cette commission dirigée par un magistrat et composée de représentants des commerçants et de la Métropole devra statuer sur les demandes d'indemnisation de professionnels perdant du chiffre d'affaires à cause du chantier. Les pertes de chiffres d'affaires devront être directement liées à l'impact du chantier.

Des aménagements sur les lignes de remplacement du réseau Stan

Du côté des transports en commun, les lignes B et Brabois Express seront interrompues pendant les vacances d'été et remises en service en septembre. En ce qui concerne la A, la principale ligne de remplacement depuis l'arrêt du tram en mars dernier , les bus ne passeront plus sur le pont d'Essey mais passeront par le pont de la Concorde pour desservir notamment la plage des Deux-Rives. Une ligne A avec une fréquence toutes les 10 minutes du 26 juin au 27 août. Son parcours sera modifié à la rentrée de septembre avec une simplification notamment en centre-ville.