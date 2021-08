Trolleybus électrique dans le Grand Nancy : "Un choix de raison, écologique et efficace" selon Mathieu Klein

Un trolleybus en lieu et place de l'actuel tramway sur pneu dans le Grand Nancy : le choix de la métropole a été présenté ce jeudi. Face au projet jugé trop coûteux de tram sur rail (500 M€) acté par la majorité d'André Rossinot, l'actuelle assemblée présidée par Mathieu Klein a donc opté pour une solution 100% électrique.

Un trolleybus de 24 mètres de long, capable de transporter 140 à 150 voyageurs, déjà en service dans des villes comme Lyon, Nantes ou encore Genève. Les véhicules devraient circuler sur l'actuel tracé, entre Essey-lès-Nancy et le plateau de Brabois à Vandoeuvre, dès la fin de l'année 2023. Un projet chiffré à 50 M€ (aménagements et achats des véhicules) soit 10 fois moins que celui de tram ferré.

"C'est un choix de raison, écologique et efficace", selon Mathieu Klein. "Après quelques mois de travaux seulement [entre 4 et 8 mois, NDLR], c'est un nouveau réseau qui est mis en service sur la ligne 1 et qui permettra de circuler de meilleure manière, avec un niveau de desserte qui pourra être progressivement amélioré, une vitesse commerciale supérieure. Ça veut dire que vous aurez plus envie de grimper dans le trolley électrique parce que vous arriverez plus facilement à destination."

"Je crois au tram ferré"

Mathieu Klein qui n'enterre pas pour autant le projet de tram sur rail. Un mode de transport de bien plus grande capacité, jusqu'à 300 voyageurs. "Je crois au tram ferré, j'ai voté pour. Je pense que le bassin de vie de Nancy a besoin d'un tram ferré compte tenu du nombre de personnes qui s'y rendent pour travailler, pour étudier, pour consommer, pour vivre."

Une solution à plus long terme, selon lui : "Nous avons besoin de temps, de ces 10, 15 années devant nous pour bâtir un vrai réseau ferroviaire sur l'ensemble du sud 54 qui inclut le tram ferré. Si, en 2026, au lendemain des prochaines élections municipales, la prochaine assemblée métropolitaine choisit d'engager le tram ferré, nous pourrons alors basculer le trolley électrique de la ligne 1 vers une autre ligne structurante. C'est un investissement qui n'est pas à fonds perdus." Et le président de la métropole de conclure : "C'est un investissement de longue durée, responsable écologiquement et efficace."

