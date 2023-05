Trop coûteux et polluant : de plus en plus de jeunes boudent le permis de conduire à Metz

Dans le centre-ville de Metz, le permis de conduire suscite l'indifférence, voire la répulsion chez certains jeunes. Considéré comme trop couteux, trop polluant, certains retardent au maximum l'examen, ou y renoncent. Pourtant, les sénateurs examinent, jeudi 11 main, une proposition de loi visant à faciliter le passage du permis.

Un désintérêt pour le permis

En 2022, 69% des 18-24 ans avaient le permis, contre 77% dix ans auparavant, selon les chiffres de l’étude de référence Parc Auto menée par l’institut Kantar. Pour attirer les jeunes, plusieurs mesures sont au programme : une plateforme unique pour regrouper les aides existantes, le passage du permis à 16 ans au lieu de 17 ans et l'usage du compte professionnel de formation élargi.

"C'est un gros budget, surtout avec l'inflation", lance Ethan, âgé de 23 ans. Comme 84% des élèves, il a demandé un petit coup de pouce financier à sa famille. Si le coût du permis varie en fonction du nombre d'heures, il gravite autour de 1.582 euros, selon le rapport du Sénat.

"La voiture est inutile en centre-ville" - Lisa, élève au Lycée Louis-Vincent

Si les jeunes mettent moins d’élan à passer le permis, c’est aussi parce qu’ils estiment en avoir moins besoin. C'est le cas de Lisa, citadine messine qui ne passera pas son permis : "La voiture est inutile en centre-ville, je me déplace uniquement en bus. Il y en a toutes les cinq minutes en plus".

"Ce n'est pas écologique, la voiture pollue, s'alarme Antonin, élève messin en classe de première. C'est plus contraignant qu'autre chose, on passe des heures dans les embouteillages." Casque de vélo vissé sur la tête, ce jeune a même une autre idée : "et pourquoi nous ne créons pas un permis pour les trottinettes électriques ?"

Le permis n'est plus un loisir, mais devient utilitaire - Christian Gaudioso, moniteur de conduite à Metz

Autre illustration de ce désintérêt, de plus en plus de jeunes se soumettent à l’examen de conduite de plus en plus tard. "Nos élèves sont de plus en plus âgés. Lorsque j'ai commencé à travailler, les élèves avait en moyenne 18 ans, détaille Christian Gaudioso, moniteur de conduite à Metz. Aujourd'hui, ils sont âgés de plus de 25 ans dans les grandes villes."

Passer le permis est conditionné à l'obtention d'un emploi. Selon ce moniteur devenu formateur auprès d'enseignants de conduite, "le permis n'est plus un loisir, mais devient utilitaire."

Ce désenchantement pour l'automobile ne concerne pas le milieu rural. "Je ne peux pas me passer de la voiture, explique Benjamin, qui doit parcourir chaque jour 40 kilomètres en bus de Novéant-sur-Moselle pour rejoindre son lycée à Metz. Je compte donc passer mon permis dans trois mois."