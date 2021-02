Trop d'accidents sur l'A150, huit maires de la Métropole rouennaise demandent à l'Etat d'engager des travaux

Le décès d'une jeune fille de 19 ans dans la Cote de La Vallette, le 2 février, c'est la goutte qui a fait déborder le vase pour David Lamiray, le maire de Maromme. Elle est morte dans un accident de voiture, sur cette route qui relie Maromme à l'A150, et qu'empruntent chaque jour des centaines d'automobilistes pour éviter les bouchons sur l'autoroute.

Depuis le début du mois de décembre, 22 accidents ont été recensés sur cette portion de l'A150, entre Bapeaume et Maromme. Au point que le préfet a décidé d'abaisser la vitesse de 110 à 90 kms/h à cet endroit. Mais pour le maire de Maromme, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de fluidifier le trafic. Le problème, c'est que "la sortie de Rouen par l'Ouest c'est un entonnoir" explique David Lamiray. On passe de trois voies sur le Mont Riboudet à une voie pour accéder à l'autoroute, puis deux voies de circulation sur un tronçon très en pente. Du coup, les camions ne dépassent pas les 50kms/h et cela créé des accidents quand les automobilistes veulent doubler ou s'insérer dans le trafic. Pour le maire de Maromme, la solution existe. Elle date de 1963 et se trouve dans l'avant-projet de construction de l'A150, retrouvé dans les archives de la mairie. Le projet prévoit la création d'une troisième voie dans le sens montant, une voie lente pour les poids-lourds, qui permettrait de fluidifier la circulation et de limiter les risques d'accident.

La troisième voie dans le sens montant pour les véhicules lents était prévue dès la construction de l'ouvrage. - Capture d'écran Google Earth

8 maires de la Métropole, dont David Lamiray, ont donc écrit au préfet de la Seine-Maritime le 15 février pour lui demander d'engager des travaux. "Nos concitoyens attendent des réponses efficaces et concrètes aux problématiques d'engorgement routier et de sécurité" écrivent les élus. L'emprise foncière de l'autoroute permet de réaliser ces travaux selon le maire de Maromme. "l'Etat doit réaliser dans les meilleurs délais possibles cette voie véhicules lents, il y a l'emprise foncière, les ouvrages sont dimensionnés, il faut juste faire une bande de roulement pour que ces véhicules puissent être isolés des flux de circulation et éviter les conflits d'usage" insiste le maire de Maromme. A ce jour, les élus n'ont pas encore reçu de réponse du préfet.