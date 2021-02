Trop de camions sur la RN 83 entre Besançon et Poligny: les riverains se mobilisent

Des riverains de la RN 83 entre Besançon et Poligny ont créé une association pour lutter contre la multiplication des poids lourds sur cet axe, et les nuisances qui en découlent dans les villages traversés. Ils demandent que le trafic international routier soit dévié sur l'autoroute.

Il y a de plus en plus de camions sur la nationale 83 entre Besançon et Poligny. Face à ce constat, des riverains ont décidé de monter une association. Ils dénoncent les nuisances que provoque le passage des poids lourds: risques d’accidents, pollution sonore, gaz d'échappement. L’association « Bonne Route » demande que la RN 83 soit interdite aux camions qui font du transport international, en les obligeant à emprunter les autoroutes A 36 et A 39.

2000 camions par jour à travers les villages

Selon l'association, 9000 véhicules, dont 2000 poids lourds, empruntent chaque jour cet axe. Ce flot traverse plusieurs villages de Larnod à Buvilly. Et les habitants subissent. Exemple à Samson, commune de 80 habitants coupée en deux par la nationale. La RN 83 est donc aussi la rue principale du village, elle est devenue quasi impraticable pour les piétons. Plusieurs accidents se sont produit ces dernières années à Samson, heureusement uniquement matériels. "On a eu à chaque fois de la chance, il n'y avait personne au bord de la route, et ce n'était pas au moment où les enfants allaient prendre le bus scolaire" constate Sophie Guillot, adjointe au maire de Samson et adhérente de l'association.

Régulièrement des camions qui ont du mal à se croiser montent sur les trottoirs, la commune a installé des blocs de béton pour les dissuader. "Les poids lourds vous frôlent, il faut vraiment faire très attention quand on est sur le trottoir" témoigne le maire de Samson, Rémy Paul. Et puis il y a les nuisances sonores, avec les camions qui rétrogradent puis accélèrent en passant dans le village, et la pollution de l'air. Dans la commune on s'interroge sur les effets néfastes des gaz d'échappement sur la santé: "7 personnes résidant au bord de la route sont décédées d'un cancer ces dernières années" décompte Rémy Paul, " je ne suis pas médecin, mais ca fait quand même beaucoup pour un village de 80 habitants". Lui aussi a adhéré à l'association.

Les transports internationaux dans la ligne de mire

Beaucoup de ces camions sont immatriculés dans les pays de l'Est. Ce sont eux qu'il faudrait dissuader d'emprunter la nationale, selon le maire. "On ne se bat pas contre les transporteurs routiers qui font leur boulot pour approvisionner les entreprises du coin", précise Rémy Paul, "mais contre les bulgares, les roumains, les polonais, les lithuaniens, qui traversent l'Europe et qui n'ont rien à faire sur cette route". Pour lui, tout le transport international devrait rester cantonné sur l'autoroute.

Des camions trop nombreux dans la traversée de Samson. © Radio France - Christophe Mey

Beaucoup de camion quittent l'autoroute entre Besançon et Poligny pour économiser 20 euros de péage. Le président de l'association Bonne Route, François Vacheresse, était l'invité de France Bleu Besançon ce jeudi. Et il estime que ce n'est pas un bon calcul pour les routiers. "Ils économisent le péage et gagnent 15 km par la nationale, mais c'est un parcours accidenté, les changements de régime moteur entraînent une surconsommation de gazole d’environ 30%, la différence n’est pas significative".

Action symbolique le 13 mars à Samson

L’association Bonne route prévoit une action le samedi 13 mars à Samson pour se réapproprier symboliquement la route. "Nos adhérents vont utiliser systématiquement les passages piéton", explique François Vacheresse, "ca va provoquer des ralentissements, mais c’est l’occasion de montrer qu’on est déterminés à ce que les choses changent".