Trop de relâchement au volant dans les Alpes Maritimes, il y aura de nouveaux radars (préfecture).

Les Alpes Maritimes ont connu une forte hausse depuis le début de l'année du nombre de tués sur les routes : 45 morts dans des accidents de la route depuis le début de l'année 2017. "Un chiffre élevé qui n'a pas été relevé depuis de nombreuses années au mois de septembre"selon la préfecture.

"C'est une situation catastrophique" reconnait Jean Gabriel Delacroix directeur de cabinet du préfet des Alpes Maritimes. C'est notamment le département le plus mortel de France pour les deux roues. On enregistre déjà 45 tués depuis janvier 2017.

Parmi les facteurs qui peuvent expliquer cette hausse selon les autorités il y a "un certain relâchement de comportement des automobilistes dans ce département. Il y a toujours eu des étapes dans l'histoire de la sécurité routière et on les conducteurs connaissent ici les emplacements des radars"... et finalement ont pris des habitudes.

"De nouveaux radars vont être installés dans les Alpes Maritimes, les anciens vont être remplacés pour devenir discriminants pour contrôler indépendamment les voitures et les poids lourds. Ce seront nouveaux types de radars. Et on va continuer dit-il à en déployer sur de nouvelles zones."