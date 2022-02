Trop de retard, le Ouigo ne s'arrête pas au Mans

Pas d'arrêt en gare du Mans! C'est la mésaventure qui est arrivée à des dizaines de passagers d'un train Paris-Rennes le lundi 7 février 2022. Les voyageurs qui devaient embarquer à Montparnasse dans ce Ouigo, en milieu d'après-midi, ont du prendre un autre train. Ceux - une trentaine - qui devaient monter en gare du Mans pour rejoindre Rennes ont été, eux, contraints de monter dans un TER.

La SNCF assume la suppression de l'arrêt au Mans

D'après la SNCF, ce train n°7603 avait accumulé trop de retard : "plus de deux heures" avant même d'arriver à Montparnasse. Et ce, suite à un incident sur une caténaire, la veille "entre Tourcoing et Lille". Pour gagner du temps, la SNCF a décidé purement et simplement de supprimer l'arrêt du Mans. "Les voyageurs montant à Paris Montparnasse pour Le Mans ont été acheminés sur le train 7623 soit un horaire avancé de 50 mn. Les voyageurs montant au Mans à destination de Rennes ont été acheminés sur un TER (retard à l’arrivée de 63 mn)", indique l'entreprise sollicitée par France Bleu Maine. "Tous les voyageurs concernés ont été prévenus en amont de leur voyage", précise la SNCF.

La deuxième fois en deux mois

Selon la CGT qui a révélé ce dysfonctionnement, les cadences des Ouigo sont devenues infernales. En particulier pour le train en question. "Cette rame parcourt la France durant toute la journée", rapporte Julien Palleja, secrétaire général de la branche Cheminots du syndicat en Sarthe. "Elle fait de longs trajets, schématiquement entre Lille Bordeaux et Rennes. Le moindre retard dans l’un de ces endroits se répercute. C’est un engrenage!", déplore-t-il.

D'après la CGT, une situation similaire s'était déjà produite le 4 janvier 2022, avec ce même Ouigo, en milieu d'après-midi. Le rame, partie de Montparnasse avec une heure de retard, avait contourné Le Mans pour aller directement à Rennes. Les voyageurs qui voulaient s'arrêter en Sarthe avaient dû, comme cette fois-ci, prendre un autre train.

La CGT inquiète pour l'avenir du service public des transports

La CGT déplore la logique de "rentabilité" de la SNCF. "Depuis que le contournement du Mans existe, il est possible d’éviter un passage en gare. L’entreprise fait donc ses calculs. Elle se demande si c’est pertinent de conserver une desserte pour une trentaine ou une quarantaine de voyageurs", avance Julien Palleja, secrétaire général de la branche cheminot du syndicat en Sarthe.

"De plus, la SNCF est soumise à l’ouverture à la concurrence", rappelle-t-il. "Elle doit faire face à des enjeux économiques, alors qu’à la base, il est question d’accessibilité aux transports, de maillage territorial et de service public". Le responsable syndical pose deux questions pour l'avenir, en forme d'inquiétude : "Ce genre de situation va-t-il se reproduire de plus en plus régulièrement ? Vers quoi va-t-on diriger l'offre de transports de demain?"