Trop de voitures et de camions aux Sorinières : "c'est casse-pied" lâchent des riverains

Ils en ont marre des bouchons et du bruit des camions. Plus d'une centaine d'habitants des Sorinières, près de Nantes, signent une pétition pour relancer le projet de contournement et éviter que des voitures et poids-lourd défilent devant chez eux.

L'idée est dans les tuyaux depuis 2019 : une route qui passe entre les Sorinières et Pont-Saint-Martin pour désengorger le périphérique de Nantes sans déranger les riverains. Pour le moment, le projet est au point mort, car les règles concernant l'artificialisation des sols au sein de Nantes Métropole retardent l'avancée des travaux. De nombreux habitants n'en peuvent plus du bruit et de l'insécurité.

"Dès que le périphérique est bouché, tout le monde passe par les Sorinières" - Sophie

Un défilé de camions et de voitures, ce jeudi 28 septembre 2023, toute la journée, c'est le quotidien de Sophie qui vit dans cette zone résidentielle des Sorinières, rue du Moulin des Landes : "Dès que le périphérique de Nantes est bouché, tout le monde passe par les Sorinières, regrette-t-elle. Cet itinéraire est suggéré par Waze et Google Maps. Que ce soit les week-ends, l'été, tout le temps en fait, c'est bouché de partout. C'est casse-pied. Si les gens pouvaient rouler un peu moins vite et qu'il y ait un petit moins de camions, ce serait quand même mieux."

Et si on veut traverser la route ? "C'est à vos risques et périls" répond Mathieu, 40 ans, père d'un enfant en bas âge. "Les gens roulent vite, et c'est impressionnant le nombre de voitures et de camions qui passent par là dans la journée. Il y a beaucoup de passage, plus qu'il y a deux ou trois ans."

Les règles pour construire des routes se sont durcies

Au fil du temps, le périphérique de Nantes est devenu de plus en plus bouché. Alors plusieurs riverains espèrent relancer le projet de contournement : une route qui passe à l'ouest des Sorinières. Benjamin Curin, un habitant, a d'ailleurs lancé une pétition pour accélérer le projet, au point mort depuis 2019 : "Je pense que c'est très important, surtout pour une commune qui veut se lancer dans les mobilités douces. Avoir des camions et des voitures à la queue-leu-leu dans une zone résidentielle, ce n'est pas une très bonne publicité."

Le projet de contournement doit passer entre Les Sorinières et Pont-Saint-Martin pour ne plus déranger les habitants des Sorinières - Nantes Métropole

Le problème, c'est que les règles d'artificialisation des sols ont changé au sein de Nantes Métropole, pour limiter l'étalement urbain, d'où le retard des travaux. La nouvelle route est censée voir le jour courant 2026.

Le calendrier du projet de contournement

2019 : concertation préalable

2020 : consultation maîtrise d’œuvre / état initial du dossier d’étude d’impact

2021 : études préliminaires / avant-projet

2022 : dossiers réglementaires / enquête publique

2023 : étude projet / consultation des entreprises / acquisitions foncières / travaux de compensations environnementales

2024 : compensations environnementales / Lancement des travaux du contournement (2 ans et demi)

2026 : mise en service.

Ce jeudi 28 septembre, la pétition a recueilli plus de 160 signatures. D'après Benjamin Curin, il faudrait qu'elle atteigne 500 signatures pour accélérer le projet de contournement. Le projet devrait coûter 15 millions d'euros, les travaux doivent durer deux ans.