Face aux nombreux vols et dégradations, la société de vélos en libre-service Gobee.bike annonce ce week-end qu'elle arrête son service à Paris et dans le reste de la France.

Paris, France

"Malheureusement, notre bonne volonté et nos efforts n'auront pas suffi." Voilà ce que déplore l'entreprise Gobee bike dans un communiqué indiquant que la firme de vélos en libre-service se retire du marché parisien et français. C'en est donc fini de ces vélos verts disséminés un peu partout dans Paris et géolocalisables depuis une application pour smartphone. En cause, des vols et des dégradations trop fréquents qui, selon l'entreprise, "n'ont fait que s'amplifier, devenant le nouveau passe-temps d'individus, le plus souvent mineurs, encouragés par des contenus largement diffusés et partagés sur les réseaux sociaux"

Un Gobee.bike endommagé © Radio France - Aurélie Jacquand

Gobee.bike quitte la France

A Paris, les 2.000 vélos vont donc disparaître. C'est également le cas à Lille ou encore à Reims. Au niveau national, plus de 3000 vélos ont été dégradés et plus d'un millier de vélos volés. Des actes de vandalisme que l'on retrouve également à Bruxelles. L'entreprise s'est d'ailleurs retirée de la capitale belge.

Toutefois, que les clients français se rassurent : les cautions versées seront remboursées sous 10 jours.