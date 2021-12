Troisième ligne de métro à Toulouse : dernière enquête publique avant le début des travaux dans un an

Ce mercredi démarre l'enquête publique relative, cette fois, à la demande d’autorisation environnementale concernant le projet de 3e ligne de métro et la ligne Aéroport Express à Toulouse. C'est la dernière étape administrative avant le lancement du chantier prévu fin 2022.

Elle concernera les communes de Toulouse, Colomiers, Blagnac et Labège. Et ce sera aussi la dernière occasion pour les riverains de s'exprimer. Du 15 décembre au 28 janvier, se déroulera l'enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale concernant la troisième ligne de métro qui reliera les sites Airbus, le Colomiers et Blagnac au nord au sud de Toulouse.

Mise en service espérée dans sept ans

Le dossier d'enquête sera consultable sur Internet et dans les mairies concernées, ainsi que dans les maisons de la citoyenneté toulousaines. Celles et ceux qui souhaiteraient apporter une contribution peuvent le faire via ce registre virtuel, ou sur les registres papier dans les lieux cités.

La commission d'enquête tiendra des permanences pour répondre aux questions : le mercredi 22 décembre au matin à la mairie de Colomiers, le mercredi 5 janvier après-midi à al mairie de Labège ou encore le mardi 11 janvier au matin à la mairie de Blagnac.

Il s'agit là de la dernière phase administrative avant le début des travaux de cette troisième ligne de métro qui doivent démarrer à la fin de l'année 2022. La mise en service de la troisième ligne de métro est prévue fin 2028. Les travaux de gros œuvres se dérouleront de fin 2022 à début 2026. La connexion à la ligne B devrait être effective en 2026, avec un tunnel creusé entre fin 2022 et début 2024.