Trottinettes à Paris : "Une chasse brutale sera engagée contre les comportements dangereux"

Du nouveau pour réguler l’usage des trottinettes et toutes les nouvelles formes de mobilité à Paris. La mairie annonce notamment la future verbalisation des utilisateurs qui roulent sur le trottoir et la mise en place d'une redevance d’occupation de l’espace public.

La mairie de Paris présentait ce jeudi midi des « mesures d’urgence » pour réguler l’usage des flottes libres ou "free floating", les trottinettes et autres vélos et scooters en libre service. Selon le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, « une chasse brutale sera engagée contre les gens qui circulent sur les trottoirs. Tout comportement manifestement dangereux fera l’objet d’une amende de 135€ et désormais nous l’appliquons ! »

Les conducteurs qui filent sur les trottoirs seront verbalisés, tous comme ceux qui se garent n’importe comment.



Autre annonce : la création d’une redevance d’occupation de l’espace public pour les opérateurs. « De la même manière que l’on demande aux marchands qui sortent un étal de fruits et légumes sur le trottoir de s'acquitter d’une redevance, il sera aussi demandé aux opérateurs de solution de mobilité en libre service de payer cette redevance » explique Christophe Najdovski, maire adjoint aux transports.

La ville de @Paris propose une redevance pour le parking des véhicules en libre-service : vélos et autres #trottinettes. 2500 places sont prévues. pic.twitter.com/MH9Vb3HQGN — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 21, 2019

Les opérateurs seront désormais obligés de se déclarer. Sans déclaration préalable, toute installation sera interdite. La mairie espère leur faire signer une charte dans les prochaines semaines.

Enfin, la mairie doit créer 2.500 places de stationnement. Il sera ensuite interdit de stationner ailleurs que dans les places dédiées. Un système de bonus/malus pour les utilisateurs pourrait être mis en place avec les opérateurs.