Trottinettes électriques : à Rennes, la police prévient avant de sanctionner les mauvais comportements

Les trottinettes électriques sont de plus en plus nombreuses dans les rues de Rennes. Pour sensibiliser les utilisateurs de ces engins au respect du code de la route, les policiers rennais ont organisé une opération de prévention routière ce jeudi 24 septembre.

"Là, Monsieur, vous étiez en trottinette électrique sur le trottoir et vous avez doublé des piétons, c'est interdit, c'est une infraction à 135 euros", prévient le policier en arrêtant un usager. Il n'y aura pas de contraventions ce jeudi matin, mais un simple avertissement. Pour cette opération de sensibilisation, les policiers rennais se sont postés sur le Pont Pasteur à Rennes, ce jeudi matin entre 7h30 et 9h. Ils interceptent un très grand nombre de trottinettes électriques.

Ces engins peuvent circuler jusqu'à 25km/h "mais on s'aperçoit que les utilisateurs ne sont pas vraiment au fait des règles du code de la route pour les conduire", explique le brigadier Anthony R, de l'unité de prévention routière de la Police Nationale de Rennes.

Des engins qui doivent être assurés

Les trottinettes électriques doivent disposer d'éclairage à l'avant et à l'arrière, et elles doivent être assurées. "Vous avez une assurance ? si ce n'est pas le cas, vous risquez une amende à 600 euros", explique le policier à ce jeune homme qui se rend au travail. "Il faut prévenir votre compagnie d'assurance que vous disposez d'un véhicule de ce type. La trottinette entre dans la catégorie des EPDM, les engins de déplacement personnel motorisé", ajoute le fonctionnaire.

Je ne peux pas utiliser mes écouteurs sur ma trottinette électrique ?

Les policiers ont bien dû mal à arrêter une jeune femme qui circule elle-aussi en trottinette électrique, avec des écouteurs sur les oreilles. "Vous vous rendez compte qu'on a hurlé à quatre reprises pour vous demander de vous arrêtez. Mon collègue a finalement réussi à attirer votre attention en frappant dans ses mains", s'indigne le policier. "J'avais mes écouteurs, j'aime bien écouter de la musique", répond la jeune femme qui explique qu'elle ne savait pas que l'usage des écouteurs était interdit. "C'est interdit parce que c'est dangereux", rétorque le policier.

Des flyers rappelant les règles de conduite

Les policiers ont distribué des flyers rappelant les bonnes pratiques et le montant des amendes en cas d'infractions. Les trottinettes électriques, c'est seulement à partir de 12 ans et on doit être seul sur l'engin. Lorsqu'on circule avec, il faut emprunter les pistes cyclables, ou à défaut, les axes routiers. La vitesse est limitée à 25km/h. Le véhicule doit être assuré. Comme sur les vélos, le casque est fortement recommandé mais pas obligatoire.