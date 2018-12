Trottinettes électriques : des patrouilles dans les rues de Paris pour sensibiliser les usagers

Les trottinettes électriques en location envahissent les trottoirs parisiens. La société californienne Lime, et ses modèles verts, blancs et noirs, a créé des patrouilles pour sensibiliser les usagers et veiller à ce que les deux roues ne gênent pas la circulation.

Paris, France

Difficile d’échapper à ce nouveau moyen de transport vert et doux. Les trottinettes électriques fleurissent sur le bitume parisien. Un marché en pleine extension et dominé dans la capitale par la société Lime. Une firme californienne, implantée dans d'autres pays d’Europe, qui a décidé de lancer des patrouilles pour sensibiliser les usagers. Des salariés qui veillent aussi à ce que chaque trottinette reste le plus visible possible pour les clients.

Éviter de laisser les trottinettes au milieu du passage

Depuis peu, dix employés sillonnent les rues de Paris pour remettre debout les engins tombés au sol ou posés négligemment par un utilisateur peu soigneux. "Elles gênent à la sortie d'un garage, par exemple, ou près d'un hôpital. Il faut aussi éviter de les laisser stationner au niveau d'un passage piéton, ça peut être dangereux", explique Raphaël Blanchard, manager des opérations chez Lime.

Certains sites interdisent même la présence et le stationnement des trottinettes, c'est le cas notamment pour toutes les zones vigipirate. "Notre boulot, à ce moment-là, c'est de repérer les trottinettes et les sortir du périmètre" raconte Sonthay, patrouilleur pour Lime.

Montrer l'exemple en portant le casque

Ces patrouilles, composées toujours de deux salariés, se partagent les 20 arrondissements de la capitale. Chaudement équipés pour supporter le froid, ils se déplacent d'une zone à l'autre en trottinettes avec obligatoirement un casque sur la tête. "Nous devons montrer l'exemple", précise Sonthay. Les patrouilleurs peuvent aussi distiller des conseils de sécurité, des astuces pour la conduite de l'engin et rappellent que le trottoir est réservé aux piétons.

Le vide juridique autour des déplacements des trottinettes électriques pourrait être levé l'an prochain. Le gouvernement souhaite intégrer une nouvelle catégorie de véhicule dans le code de la route. La mesure doit s'inscrire dans le projet de loi d'orientation des mobilités prévu pour 2019.