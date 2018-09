"Il faut sanctuariser les trottoirs" : Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris chargé des Transports, de la Voirie et de l'Espace public, a assuré, jeudi sur franceinfo, que "les piétons sont la priorité de la politique des déplacements à Paris."

Nous avons un foisonnement de nouvelles offres de mobilités et elles se déploient dans l'espace public avec en particulier des usages sur les trottoirs qui ne sont pas conformes à ce qu'ils devraient être . Aujourd'hui théoriquement ces véhicules ne devraient circuler que sur les trottoirs dans une limite de 6 kilomètres/heure. Or on voit que ces véhicules peuvent circuler à 25 voir 40 kilomètres/heure (....)On est dans une situation de flou. On n'est plus du tout dans la trottinette pour enfants.