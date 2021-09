Trottinettes électriques : la ville de Dijon s'apprête à limiter à 8 kilomètres heures la vitesse autorisée

A Dijon la ville va imposer la vitesse maximale de 8 km/h en centre-ville aux trottinettes en location. Ireine est depuis fin 2019 la seule société de location de ce types d'engins mais d'autres lorgnent sur le marché dijonnais. Aussi la ville de Dijon a t-elle lancé au printemps dernier un avis à manifestation d’intérêt (AMI). Elle entend profiter de cet appel d'offres pour remettre un peu d'ordre dans ce dispositif de location.

Vitesse et flotte limitée à Dijon

Conséquence le futur prestataire devra limiter sa flotte à 150 trottinettes et surtout donc respecter cette limitation de vitesse à 8 km/h dans l'hypercentre. "Les conducteurs de trottinettes électriques doivent adopter des comportements prudents tant pour leur propre sécurité que pour celle des autres" explique Nathalie Koenders, 1ère adjointe au maire PS de Dijon. "C'était important pour nous d'imposer cette limitation de vitesse au prochain opérateur de free floating. Il sera choisi dans les jours qui viennent et la limitation de vitesse à 8 km/h sera appliquée dans tout le centre historique, c'est à dire le secteur sauvegardé".

Nathalie Koenders première adjointe au maire de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Dijon fait donc mieux que Paris qui pourrait brider la vitesse des trottinettes de ses trois opérateurs à 10 km/h dans une large part de son centre-ville. "Nous avons demandé 8 km/h car on estime qu'il s'agit d'une vitesse raisonnable pour circuler au centre-ville et dans l'hypercentre et garantir la sécurité de tous" dit encore Nathalie Koenders. Fabrice Fombonne co-fondateur de la société Ireine a répondu à cet appel d'offres et se dit prêt à satisfaire cette exigence.

Une limitation de vitesse logique

"Aujourd'hui la législation au niveau national prévoit que l'on peut rouler jusqu'à 25 km/h. Mais on va limiter cette vitesse à 8 km/h dans certaines zones piétonnes ce qui me parait logique dans des rues comme la rue de la Liberté. Même si les clients ne sont pas fous, cela évitera un usage qui peut être dangereux si certains ne font pas attention."

Pour l'instant les particuliers qui roulent avec leurs propres trottinettes électriques ne sont pas concernés par la mesure que s'apprête à prendre la mairie de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Techniquement cette limitation de vitesse est rendue possible grâce au GPS. "Nous sommes capables de délimiter informatiquement une zone géographique -par exemple de la place Darcy à la place du Théâtre- et dès lors que la trottinette entrera dans cette zone là son moteur se bridera automatiquement" explique le patron d'Ireine. La ville de Dijon va également imposer au futur opérateur de définir des zones de stockage pour la dépose des trottinettes électriques. Fini donc (peut-être très prochainement) de retrouver des engins abandonnés sur les trottoirs ou certaines rues un peu partout en ville.

Pour l'instant cette limitation à 8 km/h maximum dans les rues du centre-ville de Dijon ne s'appliquera pas aux particuliers. Faudrait-il étendre une telle obligation à l'ensemble de ces engins ? C'est le thème de notre Dossier + INFO à retrouver dans la matinale de France Beu Bourgogne et de France 3 ce vendredi 10 septembre 2021.