Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes : hausse de 28% des accidents en 2022 à Paris

A un peu plus de deux mois du vote citoyen voulue par Anne Hidalgo sur le maintien ou non des trottinettes électriques en libre-service à Paris , la préfecture de police de Paris a communiqué ce vendredi le bilan des accidents qui impliquent des trottinettes électriques, des monoroues, des gyropodes ou encore des hoverboards. Ils ont augmenté de 28,3% en 2022 par rapport à 2021. Ces 408 accidents ont entraîné trois morts et 459 blessés.

Des chiffres en progression constante depuis 2020. La préfecture de police ne comptabilise que les personnes qui circulaient sur ce qu'elle appelle des "engins de déplacement personnel motorisés" (EDPM), qu'ils soient d'ordre privé ou en libre-service.

En 2021, ont été comptabilisé 318 accidents, ayant entraîné 1 mort et 353 blessés. En 2020, 294 accidents qui ont fait 323 blessés.