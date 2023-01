Trottinettes en libre-service : Armentières est pour, Lille est contre

Elles sont nombreuses les communes de la Mel à vouloir se doter d'un système de location de trottinettes en libre-service. Mi-décembre 2022, une cinquantaine de communes se disaient prêtes à accueillir ce dispositif (Villeneuve d'Ascq, Wattrelos, Leers, Seclin, Lys-les-Lannoy,...). La Mel prévoit d'étendre ce système à partir de Roubaix, ville pionnière en 2021 qui a fait appel à l'entreprise allemande Tier pour gérer son parc de 500 trottinettes. Alexandre Garcin, adjoint au maire de Roubaix, explique le succès de ce dispositif en nombre d'utilisateurs (25 000 utilisateurs différents depuis le début soit un habitant sur quatre) et en civisme également. Pas de dépôt anarchique de ces deux roues dans la ville : "il y a un cadre qui a été fixé chez nous dès le départ avec des stations tracées au sol. A Paris, ce n'était pas le cas dès le début et lorsque les choses partent mal, ce n'est pas évident de mettre des exigences sur le service, les utilisateurs ont pris de mauvaises habitudes".

Des trottinettes électriques dangereuses ?

Vu de Lille, ce succès de Roubaix ne fait pas envie. Jacques Richir, l'adjoint au maire en charge de l'espace public s'en explique : "Je vous laisse imaginer la Grand Place de Lille avec 15 trottinettes qui passent dessus. Roubaix c'est 500 trottinettes, Lille ce serait donc 1 500 ! Et la deuxième chose et c'est le médecin qui parle : les chiffres de traumatologie de la trottinette en ville sont quand même assez inquiétants : Paris, Lyon, Marseille, rien que sur ces 3 villes, il y a eu 6 000 fractures, 22 décès. 80% des accidents de trottinettes, ce sont des gens qui chutent tout seuls".

Ces chiffres n'inquiètent pas le maire d'Armentières, Bernard Haesebroeck : le mode de déplacement "peut effrayer mais on peut limiter la vitesse : 20 ou 25 km/het on peut faire évoluer cette vitesse à distance". L'élu souhaite aussi interdire certains lieux aux trottinettes comme la Grand Place les jours de marché ou encore les abords des cours d'eau. La mise en service de ces trottinettes doit débuter en juin 2023, avec 17 stations tracées au sol. Le dispositif pourrait ensuite s'étendre aux communes voisines demandeuses comme La Chapelle d'Armentières et Houplines. La Mel prévoit également de proposer, en complément de ces trottinettes en libre-service des vélos électriques en libre-service pour lesquels la ville de Lille, cette fois, est candidate.