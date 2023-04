Trottinettes en libre-service : les Parisiens se prononcent contre à 89%, après la votation citoyenne

À l'issue de la votation citoyenne organisée à Paris pour décider de l'avenir des trottinettes en libre-service dans la ville, c'est l'option "contre" qui a remporté le vote dimanche 2 avril avec 88,83% des suffrages exprimés.

Selon les premiers echos, le taux de participation est lui compris entre 5 et 10% des inscrits. 1,3 million de Parisiens étaient appelés à s'exprimer sur ce sujet.

Des files d'attente à Paris

Toute la journée, des files d'attente de Parisiens voulant voter ont été observées devant les mairies ou les bâtiments publics qui ont accueilli le scrutin. Mais cette affluence s'explique surtout par le fait que tous les bureaux de vote d'un arrondissement étaient regroupées en un seul et même lieu.

Deux files d'attente devant la mairie du XIIIe arrondissement de Paris pour la votation sur les trottinettes en libre-service dimanche 2 avril 2023. © Radio France - Theo Boscher

La mairie doit suivre le résultat

Ce référendum n'a qu'un caractère consultatif, la Ville a le dernier mot. Mais la maire Anne Hidalgo s'était engagée à suivre le résultat, quelle que soit la participation. Elle l'a redit ce dimanche.

Les trottinettes sont accusées, par leurs détracteurs, d'être abandonnées n'importe où dans l'espace public, de frôler à toute vitesse les piétons sur les trottoirs, ou de ne pas être si écologiques que cela en raison d'un mauvais bilan carbone supposé.

Les trois opérateurs de trottinettes (Lime, Dott, Tier) ont tenté de se faire entendre ces derniers jours pour s'opposer à une possible éviction. Ils ont regretté le mode de scrutin, qui a exclu un vote en ligne ou les procurations et qui donc limite la participation des plus jeunes.

Le contrat d'exploitation des entreprises court jusqu'au 31 août 2023. D'ici là, les trottinettes devraient disparaitre progressivement.