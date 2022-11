Trottinettes Pony : pourquoi sont-elles souvent mal stationnées dans Poitiers ?

Les trottinettes et vélos électriques Pony ont été lancés dans Poitiers le 18 octobre 2022. Quinze jours après, les 450 trottinettes comptent déjà 4.000 utilisateurs, mais les riverains constatent qu'elles sont souvent mal stationnées, en-dehors des emplacements prévus. La société qui les fabrique et gère la flotte avait pourtant assuré que cela ne serait pas possible. À quoi cela est-il dû ? Nous avons interrogé Pony.

Des trottinettes déchargées ou des usagers inattentifs

Selon la société, il y a deux raisons principales à ces mauvais stationnements. Tout d'abord, la batterie des trottinettes qui arrive à plat. "Comme c'était le début, il y a des personnes qui ont fait des trajets assez longs, parfois près de 2 heures, et lors de ces trajets la batterie peut parfois arriver à plat", explique Guillem Leroux, chargé des relations publiques chez Pony. Dans ce cas-là, la trottinette s'arrête et les personnes les abandonnent sur le côté. Ce problème devrait rapidement se résoudre selon lui, puisque dans les autres villes, une fois passée la période de lancement, le trajet moyen des usagers tourne autour de 2,5 kilomètres.

Deuxième raison : le mauvais comportement des usagers. "Il y a des personnes qui doivent comprendre les règles de fonctionnement du service, qui vont les abandonner comme ça en pensant que c'est autorisé, alors qu'elles n'ont pas le droit. Elles vont recevoir un message d'alerte leur disant qu'elles n'ont pas à stationner à cet endroit et si elles le font une deuxième fois, elles auront une pénalité de 10 euros", poursuit Guillem Leroux. 25 aires de stationnement et 370 emplacements additionnels (au niveau d'appuis vélos) ont été délimités et sont visibles sur l'application.

En fin d'utilisation, l'usager doit prendre une photo pour prouver que sa trottinette est bien stationnée. Mais, de fait, un mauvais stationnement n'empêche pas systématiquement de verrouiller la trottinette et de mettre fin à la course. En cas d'incident, les photos sont vérifiés par une personne humaine et les situations sont réglées au cas par cas. Si la trottinette est laissée à un endroit gênant pour la circulation (par exemple devant un passage piéton), l'amende peut monter jusqu'à 25 euros. En quinze jours, Pony a déjà envoyé 486 rappels à l'ordre, qu'il s'agisse de messages d'alerte ou d'amendes. Cela représente 3,2% des courses, mais Guillem Leroux se veut rassurant : "C'est supérieur au taux des autres villes, mais c'est normal, c'est parce que c'était le lancement".

10% de la flotte de trottinettes replacée au bon endroit chaque jour

Toutes les trottinettes sont géolocalisées, et quand elles sont mal stationnées, "on intervient très rapidement, généralement dans la demi-journée, grand maximum dans la journée, pour replacer les véhicules au bon endroit", assure encore le responsable communication de Pony. Chaque jour, 10% de la flotte de trottinettes est replacée au bon endroit, soit "pour des raisons d'équilibrage territorial" - parce qu'il manque des trottinettes dans certains quartiers - soit parce qu'elles sont mal stationnées. Une camionnette électrique tourne dans la ville pour les repositionner.

Pour ce qui est de la batterie, les trottinettes sont en moyenne rechargées tous les 15 à 16 trajets. "Sur Poitiers c'est en moyenne tous les deux jours", estime Guillem Leroux. La batterie est amovible, donc la trottinette reste au même endroit. C'est un vélo-cargo, chargé de batteries, qui fait le tour de la ville et passe changer celles qui sont déchargées. Et pour être sûr qu'une trottinette ne tombe pas à plat entre vos mains, elle ne peut être utilisée que si elle compte encore 20% de batterie.

"Il y a aussi des endroits où elles sont bien stationnées, il faut juste que les personnes s'habituent à les voir à côté des appuis vélos", conclue Guillem Leroux. 15.000 courses en trottinette ont déjà été réalisées à Poitiers et 8.000 personnes ont déjà téléchargé l'application.