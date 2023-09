Trottoirs, signalétique, obstacles : le classement des villes les plus favorables aux piétons

Se déplacer à pied dans votre commune relève-t-il du parcours de santé ou du parcours du combattant ? Pouvez-vous marcher facilement de chez vous à votre boulangerie, à l'école de vos enfants ou de vos petits-enfants, ou devez-vous affronter des trottoirs encombrés, une signalisation manquante ou des croisements dangereux ? Pour mesurer le ressenti des piétons dans leur ville, le collectif "Place aux piétons" , qui réunit plusieurs associations, a recueilli les réponses de 70.0000 personnes à un questionnaire précis. Ce Baromètre des villes marchables montre que malgré de légères améliorations en deux ans, de nombreux efforts restent à faire pour les piétons et le développement de la marche en France.

Le collectif "Place aux piétons" regroupe la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRandonnée), Rue de l’Avenir, 60 Millions de piétons et le Club des villes et territoires cyclables et marchables. Le questionnaire a été réalisé avec le soutien de l'Ademe, ainsi que des Ministères en charge des Transports, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce 2ᵉ baromètre, après celui de 2021, a réuni près de 70.000 participants, et a permis d’exploiter 42.400 questionnaires complets concernant plus de 4.600 communes de toutes tailles, et d'évaluer plus de 230 localités à travers la France.

Une note très faible, 9,2/20 au niveau national

Le baromètre révèle une très légère amélioration générale du ressenti des piétons en milieu urbain, par rapport au premier baromètre qui date de 2021. Mais les résultats demeurent très insatisfaisants pour la plupart des personnes qui ont répondu, avec une note nationale moyenne de 9,2/20 pour le ressenti global, indique le baromètre.

Comme en 2021, les personnes interrogées attendent des mesures beaucoup plus fortes, pour sécuriser les itinéraires piétons, mais aussi les trottoirs, avec par exemple la fin du stationnement sauvage et des encombrements des espaces normalement réservés aux piétons. Les résultats du questionnaire révèlent aussi que le besoin de marcher n'existe pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les zones moins urbanisées.

Les principales critiques des piétons concernant la pratique de la marche dans leur commune. - Place aux piétons

Les villes où il est le plus facile de se déplacer à pied

Les villes qui figurent dans ce classement sont celles qui ont été citées par un grand nombre de répondants (entre 20 et 60 réponses au questionnaire selon la taille de la ville). Ensuite, un score global a été calculé à partir des scores obtenus dans les différentes catégories de questions. Ce score a permis de classer les communes en 8 catégories, sur une échelle qui va de A+ (climat de marche excellent) à G (climat de marche très défavorable).

Le baromètre explore cinq domaines essentiels : l’expérience quotidienne de la marche, la sécurité, le confort, la prise en compte des piétons par les autorités locales, ainsi que les équipements et aménagements piétons. Chaque domaine reçoit une note sur 20, calculée à partir de ces évaluations. La note globale, qui est la somme de ces évaluations, sert de base au classement des communes. Parmi les 18 communes figurant dans ce tableau des villes les mieux notées, seulement sept d’entre elles ont une note globale supérieure à 12/20.

Les villes les mieux notées pour la pratique de la marche. - Place aux piétons

Quel est le classement de votre ville ?

Grâce à notre moteur de recherche, vous pouvez visualiser le classement de votre ville, parmi les 236 villes analysées. Certaines villes n'ont pas été analysées, car le nombre de réponses les concernant n'était pas suffisant pour être représentatif.

Les six principales attentes des piétons

Voici les principales attentes des piétons selon ce baromètre 2023. Les quatre premières sont les mêmes qu'en 2021.

Les principaux axes d'améliorations pour permettre de marche rplus facilement en ville et dans les villages. - Place aux piétons

Le sentiment d'insécurité augmente dans les petites communes

Le baromètre note aussi une augmentation du sentiment d'insécurité. Ce sentiment est en forte augmentation dans les communes de moins de 5.000 habitants (+15 %). Un ressenti qui peut être en lien avec le manque de trottoirs ou leur largeur pas adaptée, note l'étude. La proportion de femmes "non marcheuses" qui invoquent le manque de sécurité pour se mettre à la marche est en forte augmentation.

La part des hommes et des femmes qui se sentent en danger en marchant. - Place aux piétons

La part des femmes qui se sentent en danger en marchant. - Place aux piétons

Les espaces publics toujours perçus comme dangereux pour les enfants et les personnes à mobilité réduite

Autre aspect, la sécurité des enfants : six piétons sur dix perçoivent leur commune comme dangereuse pour les enfants à pied, dont 14% qui la trouvent "très dangereuse". Se déplacer à pied est aussi un parcours d'obstacles pour les personnes à mobilité réduite, en poussette ou âgées. 67% des répondants estiment qu’il est dangereux de se déplacer à pied pour ces groupes de personnes. 46% des personnes malvoyantes veulent en priorité que les trottoirs soient plus larges, bien entretenus, sécurisés et désencombrés.

Près de 7 répondants sur 10 trouvent dangereux de marcher dans leur commune pour les enfants. - Place aux piétons

Marcher dans la ville est un parcours d'obstacles pour les personnes à mobilité réduite. - Place aux piétons

Note de lecture méthodologique

Le questionnaire étant basé sur le volontariat, les 42.468 réponses exploitées représentent un échantillon partiel de la population française. L’enquête peut présenter, du fait de sa diffusion, des biais de sympathie (23% des répondants sont membres d’une association de pratiquants de la marche et 7% sont membres d’une association ayant dans ses buts la protection des piétons).