Le tunnel de la Comédie à Montpellier fermé en juin 2022 sauf pour accéder au parking de la Comédie

Le tunnel de la Comédie sera bien fermé en 2022 sauf pour desservir le parking souterrain Comédie à Montpellier. Julie Frêche, l'élue de la Métropole chargée des transports, évoque une fermeture en juin 2022. L'objectif est encore une fois de réduire la circulation des voitures au centre ville et de faciliter l'accès au parking de la Comédie. Les automobilistes ne pourront plus passer par le tunnel et donc relier un bout à l'autre de la ville en coupant par le centre. En amont, l'avenue Clémenceau et le cour Gambetta seront eux aussi fermés à la circulation automobile.

Une fermeture pour apaiser les quartiers et faciliter l'accès au parking de la Comédie selon Julie Frêche

Julie Frêche évoque une décision "dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, il n'y a plus de villes en France où vous traversez la ville du nord au sud ou d'est en ouest par sa centralité. Toutes les villes fonctionnent par des axes de contournement." Pour l'élue, il faut supprimer le transit rendu possible en 1986 en faisant passer l'ancienne route départementale sous la Comédie et apaiser les quartiers : "Il faut continuer la piétonisation des Arceaux et de l'Ecusson par la place Saint-Denis".

Dans le quartier, les avis sont partagés. Pour les automobilistes qui passent par la rue Anatole-France, c'est une très mauvaise nouvelle : "Je trouve que c'est très pratique pour éviter le centre-ville, je viens des Prés d'Arênes et je vais à Aiguelongue" explique Annie au volant de sa voiture arrêtée au feu tricolore.

Opposition des automobilistes en transit

Pour Virginie, cycliste, la question n'est pas simple : "Pour moi, ce sera moins dangereux parce que j'ai failli me prendre plusieurs voitures, après, je suis automobiliste aussi, donc, c'est complexe. Moi je n'arrive plus à me faire un avis sur ces travaux et ces routes qui se ferment, d'un côté, j'ai hyper envie que tout devienne piéton et qu'on fasse tout à vélo et d'un autre côté, quand je suis en voiture je suis en colère parce qu'il y a plein de bouchons et que tout prend mille fois plus de temps".

Les commerçants dans l'expectative

Un avis "entre deux" partagé par les commerçants du coin. Henri qui vend du vin aux Halles Laissac salue la décision pour son aspect écologique : "On est dans une société où la voiture en ville n'a plus trop sa place." Mais il craint les conséquences économiques : "Je pense qu'on va subir une baisse du chiffre d'affaire, les gens qui ont de l'argent et qui habitent sur les extérieurs viendront de moins en moins sur le centre ville".

À l'entrée du tunnel, Ludo, coiffeur au salon Jean Vallon, n'est pas trop inquiet pour la clientèle : "Les gens pourront se garer dans les parkings souterrains, on verra comment ça se passe". Il veut voir avant tout les avantages pour la qualité de vie. "C'est vrai que les nuisances et les pots d'échappements... En plus, les trois-quarts qui roulent devant étaient loin de rouler, ni à 30 km/h, ni à 50 km/h, les gens sont énervés, excités dès que le feu passe au vert, ils passent en trombe, entre 60 km/h et 80 km/h. Donc, là, ça va régler le problème, c'est sûr. Je préfère voir des arbres que des poteaux électriques, c'est indéniable".

Face à l'inquiétude de certains commerçants, Julie Frêche répond qu'un des objectifs de la fermeture du tunnel est précisément de faciliter l'accès au parking : "Sur les 6.000 voitures qui traversent chaque jour le boulevard Clémenceau pour ensuite emprunter le tunnel de la Comédie, entre 5% et 10% vont au parking de la Comédie. Lorsque le boulevard Clémenceau sera fermé, cela va fluidifier la desserte parking."

Le tunnel de la Comédie restera ouvert pour ceux qui veulent se garer dans le parking. Une nouvelle entrée du parking devrait être créée à l'est de Montpellier, son accès se ferait pas l'avenue Pierre Mendès-France.

