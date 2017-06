DOSSIER - Tunnel de la Grand-Mare : des habitants près de Rouen ne supportent plus la déviation

Le tunnel de la Grand-Mare à Rouen est fermé quatre nuits par semaine pour travaux. Près de 600 camions empruntent l'itinéraire de substitution entre 20 H 30 et 6 H du matin, dont un passage en plein cœur d'un quartier résidentiel de Bihorel. Les riverains sont excédés.

Plateau des provinces à Bihorel, il est 22 H. Quelques habitants de l’immeuble Normandie et de l’immeuble Maine regardent le ballet des camions depuis leurs balcons, résignés. Le spectacle commence tous les soirs vers 21 H, à l’heure où le tunnel de la Grand-Mare ferme pour travaux. Et ça dure jusqu’à 6 H du matin…

Bruno, Anna et Rachel habitent aux premières loges, à quelques mètres de la rue empruntée par les camions. © Radio France - Sixtine Lys

En juin dernier commençaient la deuxième phase de travaux du tunnel de la Grand-Mare afin de le sécuriser et de le moderniser. Ce tunnel urbain est utilisé par près de 45.000 véhicules par jour, il est donc impossible de le couper à la circulation aux heures de pointes. L’ouvrage est donc fermé de 20 H 30 à 6 H du matin quatre nuits par semaine, du lundi soir au vendredi matin. Quelque 600 camions doivent alors emprunter l’itinéraire de substitution, qui passe en plein cœur d’un quartier résidentiel de Bihorel, le plateau des provinces.

Pollution, dangerosité

Laetitia habite au rez-de-chaussée. La chambre de sa fille est à trois mètres de la route où passent les camions toutes les nuits. « Depuis qu’ils passent par là, le rebord de fenêtre de ma fille est noir à cause de la pollution » déplore-t-elle. La mère au foyer a beau le nettoyer toutes les semaines, les traces de salissures reviennent toujours. Bruno, qui occupe un appartement de l’immeuble d’en face, est aux premières loges, juste devant le carrefour où les poids-lourds doivent ralentir pour bifurquer. « Ça fait déjà le troisième en même pas une minute, commente-t-il depuis son balcon. Ça va faire ça toute la nuit… »

22h, ballet incessant de camions dans le plateau des provinces, Bihorel. En cause, le tunnel de la Grand-Mare, bientôt sur @fbleuhnormandie pic.twitter.com/dFXDj1g5QG — SixtineLys (@SixtineLys) June 26, 2017

Tous les habitants du quartier ont une anecdote à raconter. Comment ils ont failli se faire écraser parce qu’un camion arrivait trop vite, pourquoi ils respirent mal ou ont les yeux qui piquent à cause de la pollution depuis le début de la déviation, combien de fois ils se font réveiller en pleine nuit par les échanges de klaxons… Mais le plus dur, c’est le bruit.

Nuisances sonores

Une fois la nuit tombée, impossible de regarder la télévision ou de dormir les fenêtres ouvertes. « A partir de 9 H, on ne peut plus laisser nos balcons ouverts », explique Rachel, excédée ne pas pouvoir passer une nuit au frais sans être bercée par le bruit des camions qui ralentissent, accélèrent, klaxonnent. Et avec l’arrivée de l’été et de la chaleur, la contrainte est encore plus difficile à accepter. « Vous croyez que c’est agréable pour les petits ? Ils le disent, ils ne dorment pas bien. Ils sont réveillés constamment par les bruits de camions. On ne peut pas laisser les gens ne pas dormir la nuit. Travailler la journée et ne pas dormir la nuit, ce ne va durer qu’un temps. » Jusqu’à une dizaine de camions par minute.

Rachel interpelle d’ailleurs la préfète, Fabienne Buccio. « Moi je l’invite, elle vient huit jours dormir ici. Au bout de huit jours, elle va être fatiguée. Les nerfs vont prendre le dessus. Et c’est ça qui est dur. Elle ne sait pas ce que c’est que la fatigue morale. » Cet itinéraire de substitution est déjà sollicité lors des travaux de maintenance du tunnel, plusieurs fois par an, et lors des fermetures matinales régulières pour réguler le trafic. Mais avec les quatre nuits supplémentaires par semaine, tous ces désagréments ne sont plus tolérables. Rachel et les riverains attendent une décision de la préfète, le plus rapidement possible. Car les travaux de nuit doivent durer encore jusqu’en novembre.

Soutien des élus

Le mercredi 14 juin, le maire de Bihorel, Pascal Houbron, a rencontré les habitants – qui ont lancé une pétition. Comme ses électeurs, il a conscience de l’utilité de ce chantier mais ne tolère pas qu’un tel trafic passe en plein cœur d’un quartier résidentiel. Les services préfectoraux ont reçu le maire, afin qu’il expose les plaintes des riverains. Pour Pascal Houbron, la solution à long terme est le contournement Est. En attendant, l’une des alternatives pourrait être l’obligation par arrêté préfectoral de passer par l’itinéraire adopté lors de la fermeture du pont Mathilde. « C’est-à-dire une déviation de l’A28 vers l’A29 pour l’ensemble du trafic de transit, qui permettrait aux habitants de dormir tranquillement dans leur quartier. »

Une banderole "Stop à la déviation du tunnel" a été accrochée devant le carrefour où passent les poids-lourds. © Radio France - Sixtine Lys

Une initiative que la Direction Interdépartementale Nord-Ouest (Dirno) étudie très sérieusement. « C’est une solution d’autant plus étudiée qu’elle a été mise en œuvre, donc on sait qu’elle marche, qu’elle fonctionne bien. » Plusieurs oppositions à cette solution provisoire : un surcoût de 20 euros par camion en raison du péage et des dix minutes supplémentaires pour cet itinéraire, mais aussi le fait de déplacer simplement le problème. Alain de Meyère, directeur de la Dirno, étudie aussi l’optimisation des travaux du tunnel, afin qu’ils se terminent avant le mois de novembre. La Dirno devrait présenter ses propositions à la préfète Fabienne Buccio, qui pourrait prendre une décision effective dès la fin du mois de juillet.