Tunnel des Jacobins au Mans : toujours de gros bouchons malgré les ronds-points

Les années passent et rien ne change : le tunnel Wlibur-Wright reste le point noir de la circulation routière au Mans. Les bouchons s’étendent sur les quais de Sarthe, rue Voltaire (désormais à double sens) et rue Sieyès. Le secteur est régulièrement saturé de voitures et de camions, non seulement aux heures de pointe, matin et soir mais aussi, de plus en plus souvent, au cœur de la journée. La suppression des feux rouges fin 2020 et leur remplacement par deux ronds-points, en haut et en bas du tunnel, n’ont manifestement pas permis de fluidifier la circulation, comme espéré au départ.

Dans sa voiture bloquée sur les quais, cette habitante de Sargé-les-Le Mans trouve le temps long. « Je perds une demi-heure. Je vais mettre une heure pour faire douze kilomètres », déplore-t-elle. Sur la même longueur d’ondes, Bernard estime que la disparition des feux tricolores n'a rien changé. Cet employé d’une société de nettoyage passe ici plusieurs fois par jour. « J’en ai marre », souffle-t-il. « Je passe quinze à trente minutes dans les bouchons. Je perds le fil de mon travail ».



Un goulet d'étranglement, des bouchons inévitables

Alors que faire pour améliorer la circulation ? Quelques habitués comme William avancent une idée. « Le problème ne se règlera pas au niveau des quais mais en haut. Il faut améliorer la fluidité sur le giratoire à la sortie du tunnel », estime le Sarthois. En réalité, il n’est pas certain qu’une solution existe. Cet axe, seul point d’entrée en centre-ville depuis le Nord du Mans, reste un goulet d’étranglement, reconnaît Rémy Batiot. Le vice-président de l'agglomération en charge de la circulation assure que le trafic n’est pas plus dense depuis la suppression des feux tricolore. « Hormis quelques périodes particulières : courses de Noël ou travaux, on ne peut pas dire que la circulation ait augmenté. Ce n’est pas, en tous cas, ce que m’indiquent les services techniques de la Ville. Des comptages, effectués en 2022, nous permettront d’infirmer ou de confirmer cette tendance ».



L’élu invite également à la prudence. « Le ressenti peut être différent. Auparavant, nous avions des feux tricolores qui provoquaient un mouvement assez saccadé alors que la circulation sur un rond-point se fait en continu », explique Rémy Batiot. « Lorsqu’un changement routier est effectué et que ça coince toujours, on oublie un peu comment s’était avant et on a tendance à incriminer le nouvel aménagement. Mais honnêtement, je ne pense pas que le rond-point rajoute de la difficulté ».