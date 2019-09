Tunnel du Mont-Blanc : circulation perturbée la semaine prochaine

Chamonix-Mont-Blanc, France

La circulation s'annonce perturbée la semaine prochaine dans le tunnel du Mont-Blanc. L'exercice trimestriel de sécurité va entraîner la fermeture du tunnel dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, de 19h à 6h du matin. Mais selon ATMB, des perturbations seront à prévoir dès 18h et jusqu'à au moins 7h du matin.

Mais ce n'est pas tout. Des travaux de maintenance vont également avoir lieu la semaine prochaine. La circulation sera donc alternée entre la France et l'Italie, du mardi 1er au vendredi 04 octobre. Chaque nuit, la circulation sera alternée entre 22h30 et 6h. Là encore, prévoyez des perturbations dès 18h et jusqu'à au moins 7h du matin.

Le tunnel du Mont Blanc sera à nouveau fermé dans la nuit du 14 au 15 octobre, de 22H à 6h, pour des travaux de maintenance.

Pour plus d'informations : https://www.atmb.com/fr/info-trafic/travaux-fermetures