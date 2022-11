Tunnel du Mont-Blanc : d'importants travaux à venir sur la voûte, des fermetures à prévoir sur plusieurs mois

Le tunnel du Mont-Blanc va devoir subir d'importants travaux dans les années qui viennent. Après la dalle de la chaussée, c'est la voûte du tunnel qui doit être rénovée afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage, ouvert en 1965 et long de près de 12 kms. Mais la découverte d'amiante dans certains endroits vient compliquer le calendrier. Une première phase de travaux tests va donc avoir lieu en 2023 et 2024. Objectif : déterminer la durée de fermeture nécessaire pour restaurer la voûte.

Plusieurs options possibles

Ces dernières semaines, deux scénarii semblaient se dessiner selon des informations publiées dans la presse italienne : soit 3 à 4 mois de fermeture chaque année et cela durant 17 à 18 ans (bien lire 17 à 18 ans), soit 3 à 4 ans de fermeture totale. "A ce jour il est impossible et même un peu prématuré d'annoncer de telles fermetures", a déclaré ce mercredi sur France Bleu Pays de Savoie Grégory Schwarshaupt directeur adjoint du GEIE du tunnel du Mont-Blanc (groupement européen d'intérêt économique).

Grégory Schwarshaupt directeur adjoint du GEIE du tunnel du Mont-Blanc © Radio France - Jonathan Landais

En 2023 et 2024, des "travaux tests" de rénovation de la voûte vont être réalisés, à chaque fois sur 600 mètres. C'est uniquement après cette phase de tests que le choix de la technique, de la durée des travaux, et donc de la fermeture seront décidés. "L'objectif de ces tests, c'est vraiment d'accumuler des informations en terme de technique, de délai, de coût, mais aussi d'impacts sur la vallée de Chamonix et la vallée d'Aoste, de bien intégrer toutes ces données pour pouvoir ensuite se projeter sur de futurs travaux", précise Grégory Schwarshaupt.

Quelle durée pour la phase de tests ?

"Nous allons devoir démonter l'ensemble des équipements de sécurité du tunnel, les caméras, les équipements de ventilation, une partie de la signalisation, donc le chantier se fera sous fermeture totale", sur une durée comprise entre 3 et 4 mois, sans doute à l'automne : 4.000 véhicules circulent en moyenne par jour sous le tunnel en octobre et novembre, contre 8.000 à 10.000/jour en été.

Quelles solutions pour le report du trafic ?

Une nouvelle fois, c'est la question du report du trafic routier qui va se poser. Les milliers de voitures et camions qui tous les jours transitent par le Mont-Blanc devront emprunter par exemple le tunnel du Fréjus. Pour limiter l’impact de ce report du trafic sur les autres axes, plusieurs élus, comme le député de Haute-Savoie Xavier Roseren et le maire de Chamonix Eric Fournier, militent pour l’accélération du report des camions sur le rail et de la réalisation de la liaison ferroviaire Lyon-Turin.

Le calendrier précis de fermeture pour 2023 sera communiqué à l'issue de la CIG, Commission inter-gouvernementale franco-italienne, qui doit se réunir en décembre. Environ 300 salariés travaillent à l'année sur le tunnel du Mont-Blanc.