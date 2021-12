Tunnel Liautaud fermé, tout Nice paralysé ! Mais il y a du nouveau ce mercredi 1er décembre

La situation

Un incident s’est produit lundi matin sur le chantier de mise aux normes du tunnel Liautaud à Nice avec la chute d’une partie de l'aménagement anti-feu depuis la voute du tunnel. Le tronçon Garibaldi-Barla, impacté par cet incident, a été fermé à la circulation lundi matin. Mais depuis mardi matin c'est la totalité du tunnel qui est fermé à la circulation afin de poursuivre les travaux de mise en sécurité de l’ouvrage. Ce mercredi 1er décembre 2021 depuis 5h la partie Nord du tunnel Liautaud est rouverte. L’entrée « Maraldi » peut de nouveau être utilisée en toute sécurité. L’accès au tunnel via la Voie Mathis, sortie « Palais des Expositions », vers le Nord et la Pénétrante du Paillon est donc à nouveau possible. Le reste du tracé de l’ouvrage, de Max Gallo à Barla, reste ce mercredi quant à elle temporairement fermée.

Finie la galère pour les automobiliste ?

Depuis la fermeture du tunnel la circulation en surface sur les boulevards Jean Jaurès et Risso est saturée toute la journée. Mais c'est une grande partie de la ville qui roule au ralentie, car le trafic se reporte sur des axes qui ont du mal à absorber le trafic important du tunnel.

Face à cette situation exceptionnelle, la ville de Nice a déployé mardi matin et soir la police municipale pour faire la circulation et à partir de ce mercredi 1er décembre elle ouvre une cellule spéciale regroupant le PC Sécurité et le PC Circulation de la Métropole Nice Côte d'Azur. Mais surtout le plan de circulation de la ville est modifié : Le quai des Etats-Unis peut être utilisé pour aller en direction du Port de Nice, Walesa, Riquier et St Roch dans le sens Ouest vers Est, sans impact sur la piste cyclable.

Pour traverser Nice, nous vous conseillons d'utiliser la voie Mathis (même si le temps de parcours est allongé, car la trafic y est très dense) ou le contournement de l'A8.

La pénétrante du Paillon reste accessible depuis Bon Voyage.

Pour éviter tout engorgement, les boulevards Jaurès et Risso sont fortement déconseillés.

Un dernier conseil ?

Testez les parkings relais et les transports en commun voir même le vélo ou la marche. En tout cas se déplacer en voiture et même en 2 roues motorisés au heures de pointe est encore plus compliqué que d'habitude, c'est dire !