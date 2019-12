Into the tunnel : Une nuit de maintenance avec les anges-gardiens du tunnel sous la Manche

Coquelles, France

Ce samedi soir-là, c'est une nuit très importante de maintenance dans le tunnel sous la Manche. Plus de 200 personnes sont mobilisées dans le tunnel sud, celui qui va vers la Grande-Bretagne. Il est totalement fermé, à la circulation des trains, ce qui est exceptionnel.

L'ensemble des 50 chantiers de la nuit est géré par le superviseur travaux, depuis la surface. Il est en contact avec les 200 ouvriers mobilisés, par téléphone. © Radio France - Matthieu Darriet

En surface, au poste de commande des opérations de maintenance, Nicolas Butin supervise les travaux : "là j'ai quand même un peu plus de 50 chantiers. On travaille toute la nuit, avec nos hommes et puis les sous-traitants. Il y a des chantiers de caténaires, de voies, de signalisation, de nettoyage et de maintenance. Toute la semaine, nous les avons planifié, pour éviter les chevauchements et que tout le monde puisse travailler."

Les chefs d'équipe doivent bien gérer leurs travaux et prévoir le matériel dont ils ont besoin. En cas d'oubli, il faut revenir, faire des kilomètres et c'est une perte de temps.

Et le temps est compté, dans le tunnel sous la Manche ! Cette nuit-là, les équipes de maintenance et les sous-traitants ont pris possession du tunnel sud, vers 23h45 avec un impératif : le rendre à la circulation à 6h10.

La seule frontière terrestre avec les Anglais

Les ouvriers sont donc déjà tous sous terre, descendu par le tunnel de service. Le tube est très étroit, c’est le plus petit des trois, comme un serpent qui monte et qui descend et qui tourne. Heureusement, il y a le point milieu, pour savoir à peu près où on est, à peu près. Rémi Dezoomer est notre guide sur cette frontière terrestre, la seule, avec les Anglais : "Ici, on est côté UK ; on fait un mètre et on est le côté France ! Sur les murs, il y a des graffitis laissés par des gens qui ont participé à la construction ou qui sont venus dans le tunnel, pour des travaux."

Au point milieu du tunnel sous la Manche, des ouvriers ont laissé des graffitis, témoignages de leur passage. © Radio France - Matthieu Darriet

Dans le tunnel de service, des voitures sont stationnées devant chaque porte qui conduit vers le tunnel sud. Le coup d’envoi du chantier été donné par un autre superviseur, anglais, chargé de mettre en sécurité les hommes, sous les 15 000 vols de la caténaire qui a été mise à la terre.