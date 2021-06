Le tunnel du Mont-Blanc bientôt fermé pour travaux, les écologistes dénoncent l'afflux de camions au Fréjus

"On avait prévenu et on avait raison". Les écologistes dénoncent la coïncidence entre l'ouverture dans un an de la galerie de sécurité du tunnel du Fréjus devenue voie de circulation et la fermeture pour travaux du tunnel du Mont-Blanc. "Il faut d'urgence mettre les poids-lourds sur les trains".