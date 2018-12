Turbine General Electric : le convoi bloqué à Belfort après un problème mécanique

Le convoi de la plus puissante turbine à gaz au monde, fabriquée par General Electric à Belfort, a dû être interrompu ce mercredi à la mi-journée après un problème mécanique sur l'une des pièces transportées dans la montée des Glaçis.

Belfort, France

La circulation était perturbée à Belfort ce mercredi dans la montée des Glaçis, avenue de la Laurencie, après un problème durant le convoi de la turbine de General Electric. La portion de route entre le rond-point de l'Atria et le croisement avec le Faubourg de Brisach est fermée depuis ce mercredi à la mi-journée. Les arrêts de bus Miotte et Atria ne sont plus desservis jusqu'à nouvel ordre.

Une pièce s'est tordue durant le transport

La raison de ces perturbations ? Un problème mécanique est survenu sur l'une des pièces du convoi de la plus puissante turbine à gaz au monde, fabriquée par General Electric à Belfort (676 tonnes). L'une des pièces de la structure transportée s'est tordue (voir photos).

Des spécialistes devaient intervenir dans la journée pour estimer les délais nécessaires pour la réparation. On sait déjà que le convoi ne pourra pas repartir avant ce jeudi midi. La ville de Belfort conseille de contourner le secteur via l'autoroute, ou par l'avenue Jean Moulin, en direction d'Offemont.

Fin de matinée, un convoi exceptionnel a rencontré une avarie et bloque les deux sens de circulation de l'avenue de la Laurencie. Il est immobilisé jusqu'au jeudi 13 décembre 12h00. Suivre les déviations mises en place.

Le communiqué de presse : https://t.co/0mSJXbs4fhpic.twitter.com/vKcJaOFZ7U — Préfète du Territoire de Belfort (@Prefet_90) December 12, 2018

L’immobilisation du convoi entraîne les difficultés de circulation suivantes :