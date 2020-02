Turbulences entre passagers, la police intervient à l'aéroport Toulouse Blagnac

Toulouse, France

Le vol avait pourtant bien commencé. Retour de vacances au Portugal pour la plupart des passagers. Jusqu’au moment où une petite fille à bord tape fort dans le siège devant elle, une heure après le décollage. Le passager importuné se retourne, lui demande d’arrêter. Ce qui lui vaut un crachat de la part de la petite fille. C’est là que la situation dégénère. Il s’emporte contre la mère de la petite qui réplique à coups d’insultes. Certains passagers témoins de la scène tentent de jouer les médiateurs. Finalement il faudra les séparer pour apaiser les tensions.

« C’est stressant d’être dans un vol comme ça. Il n’y a pas d’issue. »

Alban était aux premières loges, rangée 14, comme la mère et sa fille. Ce voyage, il s’en souviendra : « C’est stressant d’être dans un vol comme ça. Il n’y a pas d’issue. Tout le monde essaye de mettre son grain de sel ! On ne peut pas savoir où ça peut mener. Moi je rentrais de Faro, j’étais très détendu. Et là, c’est la tension totale. » Les hôtesses contactent alors la police depuis les airs, le commandant de bord sort du cockpit pour expliquer la situation : « L’équipage a très bien géré la situation », raconte Alban.

Pas de commentaire d’easyJet et de l’aéroport Toulouse Blagnac

L’avion atterrit finalement sur un parking d’affaire de Blagnac, éloigné de l’aérogare. Les passagers sortent rang par rang avec une heure de retard. Les protagonistes eux restent à bord avec policiers et gendarmes. La compagnie easyJet n’a pas souhaité commenter cet événement, qu’elle se contente de juger rare. Pas de commentaire non plus de la part de l’aéroport Toulouse Blagnac. Un syndicaliste de la Police aux frontières parle lui de nombreux conflits entre les usagers et les compagnies low cost, causés parfois par des surtaxes de dernière minute…ce qui pourrait alimenter les tensions chez les passagers.