Twisto : les nouveautés de la rentrée sur le réseau caennais

Par les temps qui courent, on va commencer par la bonne nouvelle. Le ticket unique de tram ou de bus ne va pas augmenter dans les 48 communes de l'agglomération caennaise. Il reste à 1,60 euros sur tout le réseau Twisto. Précision importante...à un moment où beaucoup de choses augmentent, et où les responsables du réseau présentent la rentrée 2022. Le Président de Caen-la-Mer Joël Bruneau, et Keolis, l'exploitant du réseau, ont annoncé deux grandes nouveautés ce lundi.

Le e-ticket généralisé à tous les voyages

Première nouveauté, l'arrivée du e-ticket qui permet d'acheter et de présenter son titre de transport via le téléphone portable. Le e-ticket correspond à une demande des usagers qui ont toujours leur portable sur eux, pas toujours leur portefeuille. Il sera désormais possible de télécharger un voyage, mais aussi de recharger son abonnement mensuel et annuel, sans passer par une agence. Jusqu'ici, il était simplement possible d'acheter des voyages uniques pour une heure ou une journée par SMS. La mesure devrait permettre de désengorger les agences commerciales de Twisto, en offrant aux abonnés la possibilité de tout faire depuis leur smartphone.

"Ce n'est plus la carte Atoumod qui sert de support mais votre téléphone" explique Laetitia Crinon, directrice commerciale de Keolis Caen Mobilités, la société qui exploite le réseau. Elle explique que la procédure est simple pour le grand public : "Vous créez un compte, on vous demande une photo et une pièce d'identité. Vous pouvez ensuite acheter directement avec votre carte bleue sur un site d'e-commerce. Quand vous montez dans le bus, vous flashez votre QR code qui montre que vous avez bien déclenché votre abonnement".

Twisto flex, l'expérimentation pérennisée

La deuxième, c'est la confirmation du réseau twisto flex., un système de bus à la demande qui dessert les communes de l'ouest de l'agglomération : Carpiquet, Saint-Manvieu Norrey, Rots, Thue-et-Mue, Rosel, Thaon et le Fresne-Camilly. Ce système était expérimenté depuis le début de l'été. Pour Joël Bruneau, maire de Caen et Pdt de Caen le Mer, "ce service permet non seulement d'aller vers le centre de l'agglomération, mais aussi d'une commune à une autre, de Saint-Manvieu-Norrey vous pouvez par exemple aller à Rots. Cela offre un vraie alternative compétitive à la voiture".

Le twisto flex, semble avoir rencontré son public cet été, avec environ 3300 voyages en moins de deux mois, 3 300 personnes qui ont fait appel à ces minibus pour les emmener par exemple de Carpiquet à Thaon ou au Fresne-Camilly, sans passer par plusieurs lignes, et surtout sans passer par la ville-centre. Il dessert 116 arrêts et selon le premiers retours de Keolis, ce ne sont pas que les personnes âgées qui sont demandeuses. Des parents devraient s'y retrouver, en s'évitant les nombreux voyages pour emmener les enfants au sport ou à d'autres activités dans la commune voisine.

Parmi les nouveautés, on retiendra aussi le nouvel arrêt de tram des Hauts-de-l'Orne à Fleury-sur-Orne. Il sera officiellement inauguré le week-end prochain.

Un appel à la grève pour le jour de la rentrée

Tout n'est pas rose pour autant en cette rentrée 2022 pour le réseau Twisto. Un appel à la grève a été lancé pour le jour de la rentrée, jeudi 1er septembre. La CGT et la CFDT, syndicats minoritaires, demandent des augmentations de salaires et dénoncent une dégradation du service et des conditions de travail, avec par exemple des "changements incessants" des horaires de travail. Le syndicat FO, majoritaire, n'appelle pas à la grève. Le réseau Twisto dessert les 48 communes de l'agglomération caennaise, avec 95 000 voyages par jour, 20 millions par an.

