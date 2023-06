Uber se déploie en Charente-Maritime pour l'été, entre colère des taxis et satisfaction des voyageurs

L'application de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) Uber met le paquet pour l'été : une campagne estivale en Charente-Maritime a été lancée le jeudi 22 juin pour renforcer son dispositif existant. L'annonce fâche les taxis mais réjouit certains voyageurs.

C'est le cas de Ludivine, qui arrive à la gare de La Rochelle depuis Paris avec sa grosse valise . Elle vient voir sa famille, mais trouve que les moyens de transports sur place pourraient être améliorés : "les bus ça va, mais Uber, c'est plus pratique que les taxis, ça se commande partout, à n'importe quel moment. Et puis les Parisiens ont l'habitude de s'en servir", sourit la jeune femme. Uber a établi que 105 000 personnes s'étaient connectées à la plateforme en 2022 autour de La Rochelle.

Une période estivale clé pour les taxis

Garés à leur station à droite lorsque les voyageurs sortent de la gare, peu de chauffeurs de taxis souhaitent s'exprimer. Parmi les quelques uns enclins à le faire, Jean-Yves, 50 ans, récemment reconverti en taxi : "c'est sur que ça sera une concurrence pour nous mais les taxis ont l'avantage d'avoir une haute qualité de service et un tarif réglementé avec un compteur." Laetitia s'inquiète aussi : "la période estivale est la plus active pour nous avec beaucoup de prises en charge aux gares, dans les aéroports et tous les sites touristiques y compris les îles !"

Laetitia pense que l'arrivée d'Uber ciblera particulièrement un public jeune et plutôt nocturne. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

Comme Jean-Yves, Laetitia pense que l'application ciblera un public jeune et plutôt nocturne. Selon des informations obtenues auprès d'Uber, ça sera en partie le cas : "la nuit, des salles de spectacles tels que La Sirène ou une boîte de nuit telle que le Blackout ressortent."

Carte de La Rochelle où chaque point gris représente une destination demandée au moins une fois sur l'application en 2022. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

Autre reproche des taxis, c'est le fonctionnement même d'Uber : "c'est une concurrence déloyale car ils donnent accès de façon détournée aux VTC à la maraude, soit le fait de stationner en attente de clientèle, ce qui est strictement réservé aux taxis", peste Laurent Dayrault, responsable départemental des artisans taxi, dont la société est basée à Royan. Le gérant dénonce aussi une campagne de communication : "rien ne nouveau, Uber est déjà là, chaque vendredi et samedi soir, des chauffeurs de Bordeaux viennent à Royan."

"Cela fait plusieurs mois que les chauffeurs peuvent se connecter sur l'application Uber et prendre en charge des courses", notamment dans le pays royannais, confirme Camille Vu, représentante pour le développement d'Uber en France. Elle précise que les prix des trajets sont connus du conducteur comme de l'utilisateur avant le début de la course. Un tarif qui varie essentiellement en fonction de la durée de la course et de la distance de trajet.

D'une dizaine de chauffeurs actifs sur la région couverte par l'application qui prend en compte l'agglomération rochelaise, royannaise et les îles de Ré et d'Oléron, l'application espère que ce contingent va doubler, notamment en proposant des bonus localisés, et une tarification plus élevée des courses.