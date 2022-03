Ukraine : l'aide humanitaire du Pays Basque centralisée à Biarritz

La Protection Civile regroupe les collectes réalisées par les municipalités dans l'ancienne Auberge de jeunesse de Biarritz alors que, face à l'afflux de colis, les mairies de Biarritz et Bayonne suspendent la réception des dons.

L'envoi de l'aide humanitaire du Pays Basque en Ukraine centralisé à Biarritz. Une centralisation mise en œuvre depuis lundi 7 mars par la Protection Civile à l'ancienne Auberge de Jeunesse, conformément à l'accord passé avec l'Association des maires de France. L'association de secouristes bénévoles - ils sont 90 au Pays Basque - regroupe les colis récoltés par les municipalités, et seulement celles des mairies. Certaines commencent déjà à manquer de place face à l'afflux de dons et réduisent, voire suspendent leur collecte comme à Biarritz et Bayonne, quand d'autres lancent la leur.

Les besoins matériels sont désormais bien précisés selon les municipalités. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Au premier jour, ce sont les colis d'Espelette qui ont été réceptionnés et conditionnés, en les enveloppant de plastique sur des palettes. Ce lundi, ils sont une demie douzaine de bénévoles présents pour la réceptions des dons récoltés par l'association Gauargai d'Espelette qui avait accueilli des danseurs ukrainiens en 2019. A circonstances exceptionnelles, réponses hors du commun. Laurent Leman, le directeur de la Protection Civile au Pays Basque, reconnaît qu'ils sortent de leur mission première, celle du secourisme, mais s'engagent sans difficulté à assurer le regroupement puis l'envoi de l'aide humanitaire. A cette fin, la société de transport Lataste met à disposition, gratuitement, chauffeur et camion, avec un premier départ ce mardi matin sur Bordeaux. Puis de Bordeaux jusqu'à Strasbourg, point de ralliement de la Protection Civile qui organisera alors en mode convoi le transport de cette aide.

Dons sélectifs

Les particuliers eux sont toujours sollicités pour faire des dons mais différemment selon les villes. A Anglet (rue Hirigogne) les médicaments ne sont plus collectés. Seuls les produits d'hygiène sont concernés. A Boucau, ce mardi après-midi, le Secours Populaire suspend la collecte de vêtements et de denrées alimentaires. La ville de Bayonne elle a suspendu, ce mardi 8 mars, tous les dons faute de place encore disponible au centre de collecte installé au 18, quai de Lesseps. Même chose du côté de la ville de Biarritz, qui n'a plus de place en mairie pour les stocker. En revanche, la collecte se poursuit à l'église orthodoxe de Biarritz.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



De son côté, la municipalité d'Hendaye lance tout juste sa propre collecte. Les personnes intéressées sont invitées à déposer produits d'hygiène, produits pour les enfants en bas âge, dispositifs médicaux et médicaments au centre de vaccination de l'Autoport ce jeudi 10 mars (15h-18h), samedi 12 mars (10h-18h) et mardi 15 mars (15h-18h). Les pharmacies hendayaises mettent également à disposition des boîtes pour y déposer ces mêmes denrées. Le tout sera là aussi convoyé jusqu'à l'Auberge de Jeunesse de Biarritz où la Protection Civile collecte l'aide du Pays Basque.