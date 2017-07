Un 14 juillet au-dessus des Champs-Elysées pour les pilotes de la base d'Avord

Ce vendredi 14 juillet, cinq avions ont décollé de la base aérienne d'Avord, près de Bourges, direction Paris, pour participer aux festivités de la fête nationale.

C'est une tradition, chaque année, la base aérienne d'Avord participe, par l'envoi de plusieurs aéronefs, au défilé aérien du 14 juillet au-dessus des Champs-Elysées. 2017 ne fait pas exception à la règle : cette fois trois Xingu (des avions de fabrication brésilienne, utilisés par l'EAT, Ecole d'Aviation de Transport) et un Awacs de l'escadron de détection et de contrôle aéroportés ont été intégrés à la parade. Un deuxième Awacs faisait partie du dispositif de sûreté aérienne mis en place pendant l'événement.

Avant le décollage, briefing obligatoire face au chef de la patrouille, le capitaine David. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un vol très technique

Pour les pilotes, la journée a commencé très tôt. Le briefing des équipages des Xingu s'est tenu avant 7h30 pour un décollage vers 9h. Les trois appareils (de petits avions à hélices) ont volé en patrouille, en formation triangle, à quelques mètres les uns des autres, pendant trois heures. Même pour un pilote chevronné, il s'agit d'une mission très technique. "On doit rester très concentré et constamment regarder l'avion leader", explique le capitaine Damien, ailier de la patrouille. Vu le gabarit des Xingu (12 mètres de long, 15 mètres d'envergure et un poids d'environ 5 tonnes), la moindre vibration est ressentie à l'intérieur de l'habitacle, ce qui rend la mission d'autant plus éprouvante.

Les points-clés du vol expliqués par le capitaine Damien Copier

Le Xingu, un petit avion qui permet aux futurs pilotes de l'aviation de transport de s'exercer © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une longue attente avant l'heure H

45 minutes après le décollage d'Avord, la capitale était déjà en vue. La patrouille des Xingu s'est alors placée en position d'attente, le temps que les aéronefs venus d'autres bases n'arrivent. Les trois avions ont alors décrit de larges cercles dans le ciel des Yvelines jusqu'au signal du lancement de la parade donné par un contrôleur situé sur l'Arc de Triomphe à Paris. Le passage au-dessus des Champs-Elysées, de la place de l'Etoile à la place de la Concorde a été très bref, moins d'une minute. De retour à Avord, le capitaine Damien reconnaît n'avoir quasiment rien vu : "Il faut contrôler la position des uns et des autres, surveiller sa vitesse... J'ai juste le souvenir d'avoir aperçu la Tour Eiffel à droite de l'avion". Pour cette fête nationale, les pilotes d'Avord ont aussi participé aux défilés de St-Amand et Bourges.

Les capitaines Damien et David, une douzaine de défilés à eux deux, mais toujours la même fierté d'y participer. © Radio France - Sarah Tuchscherer