Un abribus nouvelle génération testé à Grenoble

La Métro et la société JC Decaux testent pour 6 mois au moins à Grenoble un abribus avec écran, prises USB mais aussi une paroi végétalisée. Un modèle du futur si ce test grandeur nature lui prête vie.

La Métro (Métropole de Grenoble) et la société JC Decaux viennent d'inaugurer rue Ampère à Grenoble, à l'arrêt Cémoi de la ligne C, un abribus nouvelle génération qui présente un look un peu différent des abris actuels. L'abri prototype présente notamment une ouverture sur l'arrière, pour "les personnes à mobilité réduite" explique le directeur régional Rhône-Alpes de JC Decaux, une partie de paroi en bois et l'autre végétalisée. "Une végétalisation verticale, c'est une première en France sur les abribus".

Sous l'abri un éclairage aux leds va varier la nuit en fonction de la présence ou non de quelqu'un, le voyageur peut recharger son smartphone grâce à deux prises USB et un écran permet de faire évoluer les informations aux voyageurs. Le tout est alimenté par des panneaux photovoltaïque situés sur le toit.

Un test aussi face... aux dégradations

Jusqu'au printemps prochain JC Decaux et la Métro vont observer de près l'usage qui est fait de cet abribus et de ces équipements, ainsi que le comportement de son panneau bois et de sa paroi végétalisée face aux éléments. Les potentielles dégradations font aussi partie du test. Des dégradations et actes de vandalismes "qui ne cessent de baisser en France" selon le responsable régional de JC Decaux même si, parmi les pays où intervient la société, le notre reste le champion en la matière. Certes une paroi couverte de clématites évite de se faire casser une vitre mais encore faut-il que ces végétaux soient préservés. Quant à l'écran qui se trouve sous l'abri il n'est pas tactile et est placé derrière une vitre "Securit".

Derrière cet abribus il faut aussi noter en "bonus", un grand banc et appuis aussi esthétique que confortable, oeuvre de l'école d'architecture de Grenoble

Abribus prototype JC Decaux : un écran permet d'apporter des informations variables sur le service © Radio France - Laurent Gallien

Abribus prototype JC Decaux : deux prises USB pour recharger son smartphone © Radio France - Laurent Gallien

A ne pas manquer derrière le nouvel abribus : un banc design et confortable créé par l'école d'architecture de Grenoble © Radio France - Laurent Gallien