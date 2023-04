Un absentéisme record chez les conducteurs de bus du Réseau Stan à Nancy

Que se passe-t-il chez Kéolis ? L'exploitant du réseau de bus du Grand Nancy fait face à un absentéisme record de son personnel. Sur les 582 conducteurs que compte l'entreprise, une centaine d'employés sont en arrêt maladie ou absents selon la direction. Conséquence : le réseau fonctionne en horaire dégradé.

ⓘ Publicité

En effet, depuis jeudi 20 avril, la quasi totalité des lignes du Réseau Stan circulent toutes les 20 minutes. Ce sont les horaires du samedi qui s'appliquent, sauf pour la ligne Brabois Express, à peu près préservée par ces changements. "Cette montée de l'absentéisme est assez particulière et inédite", reconnaît Xavier Lemarié le directeur de Kéolis Grand Nancy.

Dégradation des conditions de travail ?

"Même pendant le Covid on n'avait pas de taux d'absentéisme aussi élevé", rapporte Jean-Paul Piant, délégué syndical CGT chez Kéolis. "On ne sait pas trop ce qu'il se passe parce qu'il n'y a pas d'épidémie annoncée nulle part. Il n'y a pas vraiment de raison apparente qui l'explique. Mais il y a des raisons sans doute plus profondes."

Des raisons liées aux conditions de travail ? C'est ce que laisse entendre le syndicaliste, avec le chantier en cours sur le plan de transports . Le directeur, Xavier Lemarié, écarte cette explication. "Il n'y a pas de conditions de travail dégradées. On a même revu un peu l'offre de ligne A. C'était un peu tendu lorsqu'on a mis en place le réseau de remplacement justement pour donner plus de temps à notre personnel."

Keolis espère un retour à la normale au retour des vacances de printemps.